El análisis de Jorge Asís: “Les gusta la pelusa como a nosotros”

En “Churrasquitos hervidos, billetes crocantes” se cuenta que El Furia comprendió que se equivocó al “no ir” por la reelección en 2007 y ceder la presidencia a La Doctora.

Para cargarse de rencores lógicos y pesares lícitos, hasta confirmar que volvía en 2011 a la presidencia que le pertenecía.

Para acomodar los quilombos pendientes que a La Doctora le resultaban ajenos.

Una lástima que Kirchner no pudiera cumplir -como Perón- con el objetivo del regreso.

En octubre de 2010 tuvo la “osada impertinencia de morirse”.