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Agresión a Pelli: en una nueva audiencia, el diputado insistirá con dos planteos en la causa contra "Pichón" Segura

En los últimos días, el agresor fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Los planteos que hará la querella.

EN RECUPERACIÓN. Pelli tuvo que ser operado por el brutal golpe. EN RECUPERACIÓN. Pelli tuvo que ser operado por el brutal golpe.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La querella de Federico Pelli solicitó una nueva audiencia ante reveses judiciales en la causa por lesiones contra el diputado Marcelo Segura, ocurrida recientemente en Tucumán.
  • Tras ser intervenido quirúrgicamente por la agresión, Pelli busca revertir el arresto domiciliario otorgado a Segura, acusado de lesiones graves agravadas por alevosía.
  • La resolución de estos planteos determinará si el proceso culmina en un juicio abreviado o plenario, impactando en la percepción de justicia ante agresiones de funcionarios.
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