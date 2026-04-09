Agresión a Pelli: en una nueva audiencia, el diputado insistirá con dos planteos en la causa contra "Pichón" Segura

EN RECUPERACIÓN. Pelli tuvo que ser operado por el brutal golpe.
Resumen para apurados
- La querella de Federico Pelli solicitó una nueva audiencia ante reveses judiciales en la causa por lesiones contra el diputado Marcelo Segura, ocurrida recientemente en Tucumán.
- Tras ser intervenido quirúrgicamente por la agresión, Pelli busca revertir el arresto domiciliario otorgado a Segura, acusado de lesiones graves agravadas por alevosía.
- La resolución de estos planteos determinará si el proceso culmina en un juicio abreviado o plenario, impactando en la percepción de justicia ante agresiones de funcionarios.
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