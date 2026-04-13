"Queremos jerarquizar la facultad y avanzar con la oferta de grado y posgrado en Educación Física"

Los principales puntos de su plan denominado F.U.T.U.R.O pone foco en el cambio del plan de estudios a través del sistema de créditos universitarios (mecanismo que valora el tiempo total de aprendizaje del estudiantado), jerarquizar la carrera docente a través de concursos, mejorar las trayectorias académicas, implementar un portal de datos abiertos para la comunidad universitaria, fortalecer la oferta de posgrados, investigación y extensión a través de talleres y actividades para la comunidad. Otro de los puntos que contempla el binomio es mejorar la habitabilidad de los espacios en la facultad.