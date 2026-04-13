"Queremos jerarquizar la facultad y avanzar con la oferta de grado y posgrado en Educación Física"

Resumen para apurados
- Fernando Erimbaue y María Fernanda Hidalgo encabezan la lista UNIR para las elecciones de la FACDEF en la UNT, con el fin de renovar la conducción y el plan de estudios académico.
- El programa F.U.T.U.R.O. impulsa el sistema de créditos, concursos docentes y mayor oferta de posgrados, basándose en la trayectoria de 30 años de los candidatos en la facultad.
- Esta propuesta busca modernizar la formación en Educación Física mediante tecnología e investigación, impactando directamente en la calidad académica y la inserción profesional.
“Soy profesor de educación física, titular de la cátedra de Rugby y especialista en entrenamiento”. Así se presenta Fernando Erimbaue, quien encabeza la lista UNIR junto a la pedagoga María Fernanda Hidalgo y competirá en las próximas elecciones donde se definirá la conducción de la Facultad de Educación Física (FACDEF) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Los principales puntos de su plan denominado F.U.T.U.R.O pone foco en el cambio del plan de estudios a través del sistema de créditos universitarios (mecanismo que valora el tiempo total de aprendizaje del estudiantado), jerarquizar la carrera docente a través de concursos, mejorar las trayectorias académicas, implementar un portal de datos abiertos para la comunidad universitaria, fortalecer la oferta de posgrados, investigación y extensión a través de talleres y actividades para la comunidad. Otro de los puntos que contempla el binomio es mejorar la habitabilidad de los espacios en la facultad.
"Más de la mitad de mi vida la pasé en la FACDEF. Queremos priorizar a quienes estudian. En ese sentido, estamos interesados en todo lo que represente un paso adelante en innovación y tecnología aplicada a los planes de estudios", dice Erimbaue, postulante a decano, tras dejar en claro que el Plan F.U.T.U.R.O “busca reglas claras y objetivos concretos para avanzar, ordenar y pacificar".
Su compañera de lista Hidalgo, candidata a vicedecana, es una reconocida docente de esa Facultad, en la que transita desde hace 30 años. A cargo del área pedagógica, también es especialista en tecnologías de la educación con un Magister obtenido en Europa.
Según sus propias declaraciones, apuesta a consolidar el crecimiento académico de los alumnos de esa unidad académica. "Creo en una facultad que apueste a la calidad, que fortalezca la carrera docente y que impulse el desarrollo del posgrado y la investigación. Avanzar con nuevas herramientas pedagógicas es parte de ese camino”, explica Hidalgo.
Esta integra, por otra parte, el observatorio de Inteligencia Artificial que funciona en la Facultad de Filosofía y Letras.