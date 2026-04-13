Britney Spears se internó de manera voluntaria en un centro de rehabilitación

Posteriormente se conocieron más detalles del procedimiento. La superestrella del pop fue arrestada cerca de las 21.30 por la Patrulla de Carreteras de California en el condado de Ventura. Según los registros del Sheriff de ese distrito, fue liberada poco después, lo que le permitió regresar a su domicilio mientras aguarda su comparecencia ante la Justicia, prevista para el 4 de mayo en el Tribunal Superior del Condado de Ventura.