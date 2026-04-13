Britney Spears se internó de manera voluntaria en un centro de rehabilitación

Resumen para apurados
- Britney Spears se internó voluntariamente en rehabilitación tras ser detenida por conducir bajo efectos de sustancias el 4 de marzo en California para iniciar su recuperación.
- El arresto ocurrió en el condado de Ventura durante un control policial. Spears, quien ya tuvo incidentes previos, espera una comparecencia judicial programada para el 4 de mayo.
- Su entorno describe el tratamiento como un paso necesario para su bienestar. Con el apoyo de su familia y equipo, busca priorizar su salud y cumplir con las exigencias legales.
Britney Spears decidió internarse de forma voluntaria en un centro de rehabilitación, semanas después de haber sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas en California.
Según informó TMZ, el hecho ocurrió el 4 de marzo en las afueras del condado de Los Ángeles, cuando efectivos policiales detectaron signos de deterioro en la cantante durante un control. De acuerdo con las autoridades, Spears fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar y luego arrestada por manejar bajo la influencia de sustancias. Horas más tarde, recuperó la libertad.
Posteriormente se conocieron más detalles del procedimiento. La superestrella del pop fue arrestada cerca de las 21.30 por la Patrulla de Carreteras de California en el condado de Ventura. Según los registros del Sheriff de ese distrito, fue liberada poco después, lo que le permitió regresar a su domicilio mientras aguarda su comparecencia ante la Justicia, prevista para el 4 de mayo en el Tribunal Superior del Condado de Ventura.
Tras el episodio, desde su entorno reconocieron la gravedad de la situación y plantearon la necesidad de un cambio profundo. En ese marco, acompañaron su decisión de iniciar un tratamiento. “Es un paso necesario que tenía pendiente desde hace tiempo”, señalaron, al tiempo que remarcaron su intención de cumplir con lo establecido por la ley.
Además, allegados indicaron que trabajan en un plan para ayudarla a priorizar su bienestar y sostener su recuperación. La propia Spears también se expresó en redes sociales luego del incidente, donde agradeció el apoyo recibido y subrayó la importancia de mantenerse cerca de sus afectos en un momento complejo.
La artista, que recientemente vendió su catálogo musical por alrededor de 200 millones de dólares, ya había tenido inconvenientes en el pasado vinculados al consumo de alcohol y a episodios al volante.
Su representante, Cade Hudson, se refirió al caso en declaraciones a TMZ. “Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable. Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles”, afirmó.
También señaló que su entorno más cercano la acompañará en esta etapa. “Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien”, concluyó.