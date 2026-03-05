Detuvieron a Britney Spears en California por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida el miércoles por la noche en el condado de Ventura, en California, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales al medio estadounidense TMZ.
La superestrella del pop fue arrestada por agentes de la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21.30. Durante el procedimiento fue esposada, aunque posteriormente recuperó la libertad, de acuerdo con los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.
Tras ser liberada, Spears pudo regresar a su casa mientras espera su comparecencia ante el tribunal prevista para el 4 de mayo. Ese día deberá responder por los cargos en el Tribunal Superior del Condado de Ventura.
La artista, que recientemente vendió su catálogo musical por alrededor de U$S 200 millones, ya había protagonizado episodios similares vinculados al consumo de alcohol y la conducción.
En octubre del año pasado, por ejemplo, se difundió un video en el que se la veía bebiendo en exceso en un bar de la ciudad de Thousand Oaks. Luego de esa salida, condujo su vehículo de manera imprudente.
Un testigo aseguró al mismo medio que la cantante “casi atropelló a su amiga mientras salía” del estacionamiento. Posteriormente fue vista cambiando de carril de manera brusca, circulando muy cerca de otro automóvil e incluso chocando contra una ciclovía mientras se dirigía a su propiedad.
Ante las críticas que surgieron tras la difusión de esas imágenes, Spears se defendió y afirmó que no era ella quien manejaba, sino una doble.
Otro episodio ocurrió en diciembre, cuando fue fotografiada al salir de almorzar en un restaurante con una copa de champagne en la mano. Luego se subió a su Mercedes y manejó de regreso a su casa.
En los últimos días también fue captada por paparazzis conduciendo su Mercedes G63 AMG mientras hablaba por teléfono celular cerca de su residencia en Thousand Oaks.