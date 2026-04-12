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River dio un golpe de jerarquía y venció a Racing en Avellaneda

Con goles de Colidio y Driussi, los dirigidos por Eduardo Coudet ratificaron su chapa de candidato al título.

GOLEADORES. Colidio y Driussi celebran uno de los tantos con los que River venció a Racing en el Cilindro de Avellaneda. GOLEADORES. Colidio y Driussi celebran uno de los tantos con los que River venció a Racing en el "Cilindro de Avellaneda". Foto de X @RiverPlate
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • River Plate venció 2-0 a Racing en Avellaneda este fin de semana para ratificar su candidatura al título local con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
  • El equipo de Coudet mostró solidez y eficacia en el contraataque. Colidio marcó tras pase de Acuña, y Driussi selló el triunfo en el descuento luego de un gran manejo táctico.
  • Esta victoria consolida el proyecto de River y su jerarquía en escenarios exigentes. El resultado lo posiciona como firme candidato al título y ratifica su madurez competitiva.
Resumen generado con IA

River dio una nueva muestra de autoridad y jerarquía al imponerse por 2 a 0, de visitante, frente a Racing. Fue uno de esos triunfos que reafirman candidatura y consolidan un proyecto futbolístico.

Con inteligencia táctica y contundencia en los momentos cruciales del juego, el “Millonario” se llevó una victoria valiosa._Mostró solidez desde el inicio y supo golpear en el momento justo.

A los 33 minutos del primer tiempo, Facundo Colidio abrió el marcador tras un rápido contraataque que culminó con una precisa asistencia de Marcos Acuña. La jugada sintetizó el libreto de River: recuperación, velocidad y eficacia para lastimar.

A partir de la ventaja, el “Millonario” manejó los tiempos del partido con serenidad y orden. Racing intentó reaccionar, pero se encontró con un rival compacto y bien parado, que respondió con firmeza en defensa y lucidez para salir de contragolpe. La solidez colectiva le permitió neutralizar los intentos del conjunto local y sostener el dominio del encuentro.

En el complemento, River reforzó su control con variantes que le dieron frescura y equilibrio. El ingreso de Juan Fernando Quintero aportó claridad en la gestación, mientras que Juan Cruz Meza sumó dinámica en la mitad de la cancha. La visita resistió los embates de la “Academia” y esperó el momento oportuno para liquidar el pleito.

Ese instante llegó en el tiempo añadido. A los 92, Sebastián Driussi definió con precisión dentro del área tras una asistencia de Meza y selló el 2 a 0 definitivo, desatando el festejo “millonario”.

El resultado reflejó la madurez de un equipo que sabe cuándo acelerar y cuándo administrar la ventaja. River combinó eficacia ofensiva con solidez defensiva para imponerse en un escenario exigente y dar un paso firme en sus aspiraciones. No sólo sumó tres puntos de peso, sino que también ratificó su identidad y su jerarquía.

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