River dio un golpe de jerarquía y venció a Racing en Avellaneda

A partir de la ventaja, el “Millonario” manejó los tiempos del partido con serenidad y orden. Racing intentó reaccionar, pero se encontró con un rival compacto y bien parado, que respondió con firmeza en defensa y lucidez para salir de contragolpe. La solidez colectiva le permitió neutralizar los intentos del conjunto local y sostener el dominio del encuentro.