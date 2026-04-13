Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: siete imputados en una causa que conmociona al país

Entre los acusados se encuentran profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la atención de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna. Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados en una instancia separada.