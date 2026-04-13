Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: siete imputados en una causa que conmociona al país

Resumen para apurados
- Este martes inicia en San Isidro el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Siete médicos son acusados de homicidio simple por brindar atención deficiente en 2020.
- El proceso se reanuda tras anularse el debate previo por la destitución de una jueza. Declararán 92 testigos sobre el tratamiento 'temerario' recibido tras su operación cerebral.
- Con penas de hasta 25 años, el caso marca un hito judicial. El veredicto busca determinar responsabilidades penales y dar respuesta al reclamo de justicia de la familia y el país.
Finalmente, y tras un proceso marcado por controversias judiciales, este martes comenzará el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Luego de la destitución de una jueza, el sorteo de un nuevo tribunal y una serie de recusaciones y planteos legales, el debate buscará determinar responsabilidades en el fallecimiento del ídolo argentino.
El proceso se desarrollará en la sala principal de los tribunales de San Isidro, en donde siete de los ocho imputados serán juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.
Entre los acusados se encuentran profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la atención de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna. Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados en una instancia separada.
Las audiencias se realizarán los martes y jueves, con la declaración de 92 testigos, entre familiares, especialistas y personas del entorno del exfutbolista. La acusación sostiene que el equipo médico actuó de manera “inadecuada, deficiente y temeraria” durante la atención domiciliaria de Maradona.
El porqué de la anulación del juicio anterior
Este nuevo debate se inicia tras la anulación del juicio anterior, invalidado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien fue destituida luego de comprobarse su participación en la producción de un documental sin autorización de las partes. Como consecuencia, todas las pruebas y testimonios deberán ser presentados nuevamente.
Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, tras haber sido operado días antes por un hematoma subdural. Según la acusación, los profesionales responsables no brindaron la atención adecuada, lo que habría contribuido a su muerte.
A más de cinco años de su partida, el juicio buscará esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y determinar si existieron responsabilidades penales. Para la familia del “Diez” y para millones de argentinos, el proceso representa una instancia decisiva en la búsqueda de justicia.