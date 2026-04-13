Secciones
DeportesFútbol

Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: siete imputados en una causa que conmociona al país

Luego de la destitución de una jueza y múltiples planteos judiciales, el proceso se reanuda en San Isidro con fuertes expectativas de justicia.

EXPECTATIVA. El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona intentará exclarecer qué pasó en los últimos días de vida del astro. EXPECTATIVA. El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona intentará exclarecer qué pasó en los últimos días de vida del astro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes inicia en San Isidro el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Siete médicos son acusados de homicidio simple por brindar atención deficiente en 2020.
  • El proceso se reanuda tras anularse el debate previo por la destitución de una jueza. Declararán 92 testigos sobre el tratamiento 'temerario' recibido tras su operación cerebral.
  • Con penas de hasta 25 años, el caso marca un hito judicial. El veredicto busca determinar responsabilidades penales y dar respuesta al reclamo de justicia de la familia y el país.
Resumen generado con IA

Finalmente, y tras un proceso marcado por controversias judiciales, este martes comenzará el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Luego de la destitución de una jueza, el sorteo de un nuevo tribunal y una serie de recusaciones y planteos legales, el debate buscará determinar responsabilidades en el fallecimiento del ídolo argentino. 

El proceso se desarrollará en la sala principal de los tribunales de San Isidro, en donde siete de los ocho imputados serán juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión. 

Entre los acusados se encuentran profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la atención de Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna. Por su parte, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados en una instancia separada.

Las audiencias se realizarán los martes y jueves, con la declaración de 92 testigos, entre familiares, especialistas y personas del entorno del exfutbolista. La acusación sostiene que el equipo médico actuó de manera “inadecuada, deficiente y temeraria” durante la atención domiciliaria de Maradona. 

El porqué de la anulación del juicio anterior

Este nuevo debate se inicia tras la anulación del juicio anterior, invalidado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien fue destituida luego de comprobarse su participación en la producción de un documental sin autorización de las partes. Como consecuencia, todas las pruebas y testimonios deberán ser presentados nuevamente. 

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, tras haber sido operado días antes por un hematoma subdural. Según la acusación, los profesionales responsables no brindaron la atención adecuada, lo que habría contribuido a su muerte. 

A más de cinco años de su partida, el juicio buscará esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y determinar si existieron responsabilidades penales. Para la familia del “Diez” y para millones de argentinos, el proceso representa una instancia decisiva en la búsqueda de justicia.

Temas Diego Armando MaradonaBuenos AiresJulieta Makintach
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De golear a River y Racing a no ganar hace dos meses: así llega Tigre, el próximo rival de Atlético Tucumán

De golear a River y Racing a no ganar hace dos meses: así llega Tigre, el próximo rival de Atlético Tucumán

Lo más popular
Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán
1

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir
2

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?
3

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”
4

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla
5

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Tensión en La Madrid: en plena protesta por las inundaciones y la falta de obras, vecinos denuncian violencia policial en la ruta 157
6

Tensión en La Madrid: en plena protesta por las inundaciones y la falta de obras, vecinos denuncian violencia policial en la ruta 157

Más Noticias
La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Comentarios