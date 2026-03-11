El juicio por la muerte de Maradona se postergó y comenzará el 14 de abril
El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro decidió aplazar el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El debate, que debía comenzar el 17 de marzo, arrancará finalmente después de Semana Santa y tendrá audiencias dos veces por semana.
El inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue postergado casi un mes. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro resolvió que el debate comience el próximo martes 14 de abril, luego de Semana Santa, en lugar del 17 de marzo como estaba previsto originalmente.
La decisión fue tomada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras un pedido presentado por la fiscalía y los abogados que representan a los familiares del ex capitán de la selección argentina. De esta manera, el proceso judicial se desarrollará en los tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340.
Además del cambio en la fecha de inicio, el tribunal dispuso que el juicio tenga dos jornadas semanales en lugar de tres, como estaba previsto inicialmente. Las audiencias se realizarán los martes y jueves. La medida fue adoptada en un fallo dividido, ya que el juez Pablo Rolón votó en contra de esa modificación.
El proceso judicial busca determinar las responsabilidades de siete profesionales de la salud imputados por la muerte del “10" ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde se recuperaba de una operación por un hematoma subdural.
Tras el pedido de la parte acusadora, los jueces corrieron vista a las defensas de los acusados. El planteo fue firmado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, junto a los abogados querellantes que representan a distintos miembros de la familia Maradona.
Entre ellos figuran Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona; Marcelo Basilio Censori, abogado de Diego Fernando Maradona y Verónica Ojeda; Félix Linfante y Gustavo Pascual, por Jana Maradona; Luis Alberto Rey, Luis Matías Casanova y Eduardo Claudio Ramírez, por Diego Maradona Jr.; y Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista Ana, Rita y Nora Maradona.
El Ministerio Público y las querellas presentaron una lista de 92 testigos que podrían declarar durante el juicio. Entre ellos se encuentran las hijas de Maradona, médicos que participaron de su tratamiento, peritos de parte y especialistas que lo atendieron durante el último mes de vida.
La nómina incluye además a figuras vinculadas al entorno del exfutbolista, como el abogado y empresario Víctor Stinfale, el dueño de la prepaga Swiss Medical, Claudio Belocopitt, asistentes personales del astro y Matías Morla, su último representante legal. Morla mantiene actualmente una disputa judicial con la familia por el uso de la marca Maradona.
El nuevo juicio se iniciará luego del escándalo judicial que derivó en la suspensión del debate anterior y en la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien fue removida tras un jury luego de que se conociera que intentó grabar una serie documental sobre el proceso.
Pese al avance hacia el nuevo inicio del juicio, aún quedan planteos judiciales pendientes que podrían influir en el desarrollo del proceso.
Uno de ellos fue presentado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, encabezada por los abogados Julio Rivas y Francisco Oneto. Los letrados solicitaron que el médico sea juzgado mediante un jurado popular. Ese pedido se encuentra actualmente en análisis en la Cámara de Casación bonaerense.
También hubo planteos por parte de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov. Sus abogados solicitaron que se incorporen nuevas pericias cardiológicas, psicológicas y psiquiátricas realizadas por la Asesoría Pericial de San Isidro, que contradicen el informe elaborado por la Policía bonaerense en 2021.
Otro de los argumentos presentados por la defensa se basa en el principio jurídico conocido como “Ne bis in ídem”, que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Según ese planteo, Cosachov ya habría sido sometida a un proceso en el juicio anterior que luego fue anulado.
En paralelo, la defensa de la enfermera Nancy Forlini también solicitó que se realice un único juicio con jurado popular y no dos procesos separados, como está previsto actualmente con el caso de la enfermera Gisella Madrid.
Todos estos planteos deberán ser resueltos por la Cámara de Casación bonaerense, que tiene en sus manos decisiones clave antes del inicio del debate.
Mientras tanto, la nueva fecha ya está fijada: el juicio por la muerte de Maradona comenzará el 14 de abril, en un proceso que promete volver a poner bajo la lupa uno de los casos judiciales más resonantes del país.