Estas señales en la visión pueden prevenir la demencia hasta 12 años antes, según la ciencia

Resumen para apurados
- Un estudio en Inglaterra determinó que problemas visuales permiten predecir la demencia 12 años antes de su diagnóstico debido al daño temprano en células cerebrales específicas.
- Investigadores de Norfolk analizaron a 8.623 personas; quienes tardaron más en identificar formas en una pantalla o reconocer rostros mostraron mayor riesgo de deterioro cognitivo.
- Este hallazgo identifica indicadores tempranos como las placas amiloides antes de afectar la memoria, facilitando diagnósticos precoces y el desarrollo de estrategias preventivas.
La demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro, provocando un daño en las células cerebrales lo que lleva luego a un deterioro de la función cognitiva. Existen señales que pueden indicar mucho tiempo antes el padecimiento de esta afección, y estas pueden manifestarse en los ojos.
Los ojos pueden revelar muchos aspectos de la salud de nuestro cerebro. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos dio cuenta que nuestra visión puede predecir la demencia hasta 12 años antes de ser diagnosticada. Esta investigación se basó en un grupo de 8623 personas sanas del condado de Norfolk en Inglaterra, quienes fueron monitoreados por años.
Un estudio reveló que la visión puede advertirnos sobre el desarrollo de la demencia
Al final del estudio, 537 participantes habían desarrollado demencia, lo que llevó a descubrir cuáles eran esos factores que habían incidido en el avance de la enfermedad. Para comprender la conexión entre la visión y el deterioro cognitivo, los participantes completaron un examen visual que consistía en identificar una figura triangular en una pantalla. En el momento en que detectaran la forma en el campo de puntos en movimiento debían presionar un botón.
Los resultados dieron cuenta que aquellas personas que tardaban más en detectar el triángulo fueron las que con el paso del tiempo desarrollaron demencia. Estas conclusiones pueden tener sus fundamentos en que los problemas de visión pueden ser indicadores tempranos del deterioro cognitivo ya que las placas amiloides tóxicas asociadas a afecciones como el Alzheimer afectan primero a partes del cerebro vinculadas a la visión.
No reconocer formas ni caras puede ser signo de un posterior desarrollo de demencia
De esta manera estas placas tóxicas perjudican luego partes del cerebro asociadas a la memoria, dañándolas a medida que la enfermedad progresa. A su vez otras evidencias del estudio dieron cuenta que aquellas personas que desarrollaron demencia tenían mayor dificultad para reconocer caras familiares. De acuerdo a los investigado, esto se debía a que estas no seguían el mismo patrón de “escaneo” que las personas sanas.
De esta manera las personas con demencia no lograban recordar las caras debido a que no llevaban a cabo este proceso de “impresión” en la mente que permitía interiorizar los rostros en la memoria. Así las personas que presentaban estas dificultades de reocnocimiento en el tiempo ulterior desarrollaban demencia. Esta evidencia dio cuenta de que el deterioro cognitivo puede presentarse mucho tiempo antes, a través de nuestra visión.