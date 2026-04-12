Estas señales en la visión pueden prevenir la demencia hasta 12 años antes, según la ciencia

Un estudio reveló que la visión puede advertirnos sobre el desarrollo de la demencia

Al final del estudio, 537 participantes habían desarrollado demencia, lo que llevó a descubrir cuáles eran esos factores que habían incidido en el avance de la enfermedad. Para comprender la conexión entre la visión y el deterioro cognitivo, los participantes completaron un examen visual que consistía en identificar una figura triangular en una pantalla. En el momento en que detectaran la forma en el campo de puntos en movimiento debían presionar un botón.