¿Y ahora, qué hará Lionel Scaloni? Se confirmó la lesión en la rodilla de "Cuti" Romero

Resumen para apurados
- Cuti Romero sufrió un esguince de rodilla en el partido del Tottenham el domingo, lo que genera preocupación en Lionel Scaloni ante el inminente inicio del Mundial 2026.
- Tras chocar con su arquero, el defensor sufrió un esguince grado 1. Con una recuperación de 6 a 8 semanas, se perdería los amistosos de junio contra Honduras e Islandia.
- Pieza clave para Scaloni, su evolución marcará el armado de la lista. El cuerpo técnico evalúa alternativas en defensa y sigue de cerca la situación física de Lautaro Martínez.
El susto quedó atrás, pero la preocupación persiste. Cristian “Cuti” Romero sufrió un esguince de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha y afrontará una recuperación estimada entre seis y ocho semanas. Aunque los plazos permiten ser optimistas, el defensor inicia una carrera contrarreloj para llegar en plenitud al Mundial 2026, en donde la selección argentina debutará frente a Argelia.
Los estudios realizados por Tottenham arrojaron un diagnóstico menos grave de lo temido. Con 64 días por delante para la cita mundialista, el panorama abre una ventana de esperanza y atenúa la angustia que generaron las lágrimas del cordobés el domingo, cuando debió abandonar el campo durante la derrota de su equipo contra Sunderland.
La lesión se produjo a los 62 minutos de juego. En una acción defensiva, Romero cubrió la pelota ante la presión rival y, tras un empujón, chocó con su arquero Antonín Kinský. El impacto fue directo sobre su rodilla derecha. Aunque intentó continuar, el dolor lo obligó a pedir el cambio y retirarse visiblemente afectado.
Pese a la dureza del golpe, el hecho de abandonar la cancha por sus propios medios generó cierta tranquilidad inicial. Posteriormente, los estudios confirmaron la estabilidad de la articulación y descartaron un daño mayor, aunque la dolencia obliga a un tratamiento cuidadoso y sin apuros.
El exdefensor de Belgrano, Genoa y Atalanta no es un jugador más dentro del equipo de Lionel Scaloni. Líder de la última línea, fue pieza crucial en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y en la Copa América 2024. Su eventual ausencia obligaría al cuerpo técnico a reorganizar una defensa que se consolidó en los últimos años.
Aun así, su presencia en la lista mundialista no parece correr peligro. Aunque podría llegar con escaso rodaje, se trata de un futbolista indispensable para la estructura del seleccionado. Todo indica que no estará disponible para la fecha FIFA de junio, en la que Argentina enfrentará a Honduras e Islandia, encuentros que servirán de preparación en Estados Unidos.
En ese contexto, Scaloni deberá evaluar si convoca a un defensor adicional. Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi asoman como nombres fijos, mientras que Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta y Facundo Medina aparecen como alternativas.
Más dolores de cabeza para Scaloni
La preocupación no se limita a la defensa. Lautaro Martínez también arrastra molestias físicas tras resentirse de un desgarro en el sóleo izquierdo. Aunque su regreso está previsto para fines de abril, su continuidad será seguida de cerca por el cuerpo técnico.
Con el Mundial cada vez más cerca, cada día cuenta. Y en esa cuenta regresiva, la evolución física de sus figuras será tan determinante como su talento para sostener el sueño de la Selección.