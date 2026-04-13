Cruce entre León XIV y el presidente de EEUU: "No le temo a la administración Trump"

La respuesta del papa León XIV

El pontífice fue claro al referirse al conflicto: “No le temo a la administración Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la iglesia está aquí. No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él. Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como pacificador.”