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Cruce entre León XIV y el presidente de EEUU: "No le temo a la administración Trump"

El pontífice respondió a las duras críticas del mandatario republicano, quien lo había tildado de "débil" y "pésimo en política exterior".

León XIV León XIV
Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • El papa León XIV respondió a las críticas de Donald Trump, afirmando no temer a su administración tras ser tildado de 'débil' por su postura sobre la guerra en Medio Oriente.
  • La tensión escaló por las críticas del Papa a la ofensiva militar en Medio Oriente y la política migratoria de EEUU, lo que motivó ataques personales de Trump en redes sociales.
  • Este cruce marca una inusual crisis diplomática entre el Vaticano y la Casa Blanca. Se espera que el Papa mantenga su rol crítico frente al liderazgo global y la paz mundial.
Resumen generado con IA

El papa León XIV aseguró que no siente “ningún temor” frente a Donald Trump y reafirmó que seguirá pronunciándose sobre los conflictos internacionales, tras las críticas del presidente de Estados Unidos (EEUU) por sus declaraciones sobre la guerra en Medio Oriente.

El cruce entre ambos referentes escaló públicamente luego de que Trump cuestionara con dureza al pontífice, a quien tildó de “débil” y “terrible” en política exterior, en un enfrentamiento poco habitual entre la Casa Blanca y el Vaticano.

La controversia se originó por las reiteradas críticas del Papa a la ofensiva militar en Medio Oriente y a las políticas migratorias impulsadas por Washington. León XIV, primer pontífice estadounidense, ha advertido en distintas ocasiones sobre lo que define como una “ilusión de omnipotencia” en el liderazgo global.

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La respuesta del papa León XIV

El pontífice fue claro al referirse al conflicto: “No le temo a la administración Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la iglesia está aquí. No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él. Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como pacificador.”

En esa misma línea, agregó: “No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, y sostuvo que su objetivo es “buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, a buscar formas de evitar la guerra siempre que sea posible”, consignó el diario "Ámbito".

El Papa reafirmó además que continuará con lo que considera su misión: “continuar con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo actual”.

La reacción de Donald Trump

El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser "débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior" en una publicación en Truth Social, y más tarde declaró a los periodistas que "no era precisamente un gran admirador suyo".

Temas Estado de la Ciudad del VaticanoWashingtonIglesia CatólicaDonald TrumpLeón XIVGuerra en Medio Oriente
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