Con la marcha atrás de tres expropiaciones, el PE buscará recuperar $2.500 millones

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo canceló tres expropiaciones en Tucumán por falta de financiamiento nacional e internacional, buscando recuperar $2.500 millones del erario provincial.
- Los proyectos, de 500 millones de dólares, no tenían avances. El Ejecutivo frenó los juicios para evitar indemnizaciones y cuidar el gasto público en un contexto de crisis económica.
- La decisión prioriza el equilibrio fiscal ante la falta de crédito, aunque la oposición advierte sobre el impacto negativo en la competitividad y el desarrollo logístico regional.
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que la Provincia decidió desistir de tres expropiaciones en curso para la realización de obras públicas estratégicas para Tucumán, tal como había anticipado este domingo LA GACETA, y advirtió que estos proyectos no tuvieron avance por falta de financiamiento tanto de orden nacional como internacional. A la vez, anunció que se buscará el recupero de fondos millonarios que habían sido desembolsados en el marco de estos procesos judiciales. "Este Gobierno está haciendo las cosas como corresponde. En momentos difíciles, donde hay un mundo en guerra y las consecuencias económicas están llegando, al peso hay que cuidarlo y priorizar el destino (de cada inversión)", aseveró el jefe del Poder Ejecutivo (PE) en rueda de prensa.
Mediante tres decretos que fueron publicados la semana pasada, la Casa de Gobierno avanzó con la autorización a la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, para formular estas presentaciones en los juicios promovidos contra la Provincia por los procesos de expropiación de inmuebles para tres obras anunciadas en gestiones anteriores.
Se trata del Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo (la ley de expropiación había sido sancionada en 2014), de la estación transformadora de "El Espinillo" (2021) y de un complejo habitacional de 650 viviendas para Los Gutiérrez, Alderetes, que incluía un establecimiento educativo (2021).
En todos los casos, los informes elevados por el Ministerio de Obras Públicas -a cargo de Marcelo Nazur- y de Economía y Producción -que encabeza Daniel Abad- daban cuenta sobre la falta de financiamiento para la ejecución de estos proyectos, cuya sumatoria global -al margen de lo destinado a la adquisición de los terrenos- rondaría los 500 millones de dólares.
El argumento oficial es que, como no se había "perfeccionado" la expropiación -es decir, las causas no contaban con sentencia firme ni se habían transferido los predios de manera definitiva a la Provincia-, la normativa vigente habilita a la Provincia a desistir de este procedimiento.
"Por si acaso"
Pedicone ponderó ante la prensa que la decisión del gobernador es concretar expropiaciones sólo cuando existen posibilidades reales de ejecutar una obra, no "por si acaso" ni "por si puede ser que se haga". Y detalló que, precisamente, los tres proyectos previstos en esos predios entraban en esta última categoría. "Son obras importantes, pero tenemos el problema de la inminencia de sentencias condenatorias a la Provincia para indemnizar a esos propietarios expropiados”, añadió la fiscal de Estado.
La letrada expuso que, en cifras, estas demandas podían ocasionar un desembolso de $5.268 millones del erario provincial, siendo que ni el Centro Multimodal de Cargas, ni la estación transformadora de "El Espinillo" ni las 650 viviendas de Los Gutiérrez contaban con financiamiento.
Con el desistimiento, agregó Pedicone, los propietarios de los inmuebles (Emilio Salvador Luque; María Fernanda Cerro y otra; y Compañía Azucarera Concepción S.A. y otra/s, respectivamente) pasaron de ser acreedores a deudores, dado que se buscará recuperar los fondos depositados al inicio de este trámite. Según advirtió, se trata de $2.512 millones. Y aclaró que si bien no hay plazos para materializar dicho recupero, la decisión es "agotar todas las instancias para que así sea".
Interés y visitas, sin avances formales
En cuanto a las obras que "se cayeron" de la mano del freno a las expropiaciones, Jaldo puso el foco en la falta de financiamiento federal o internacional para su ejecución. En ese sentido, recordó que el Centro Multimodal de Cargas había sido trabajado "en gobiernos anteriores, con reuniones e inclusive visitas del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)", y aunque la entidad "se mostraba interesada" en solventar la inversión, ello "nunca se formalizó". "Mientras tanto, las instancias judiciales y los plazos se están venciendo. No podemos seguir esperando que aparezca alguien a financiar una obra tan importante para la provincia, que nos permitiría muchas ventaja", dijo el mandatario. Y aseguró que, con el proyecto, si se consiguen los recursos, "la Provincia va a hacer todo lo necesario para que la obra se haga", tal como sucedió con el barrio Procrear. "En esta instancia no están dadas las condiciones", insistió.
Una situación similar se presentó con la estación transformadora de "El Espinillo" (El Chañar), y con el Complejo Habitacional de Los Gutiérrez, que dependían de programas nacionales y no cuentan con recursos presupuestarios para darles impulso. "Son obras importantes, necesarias, pero nadie hace milagros", expresó.
"Ni una autopista"
Desde la oposición, en tanto, lanzaron críticas Gobierno provincial “Tucumán deja caer el Centro Multimodal de Cargas: una obra clave para bajar costos logísticos y competir en el NOA. Justo cuando el litio y la minería pueden multiplicar la carga, y los ingresos de nuestra región, hasta 10 veces en la próxima década! Estos proyectos fueron anunciados por (José) Alperovich, (Juan) Manzur y Jaldo. ¡Es de necios echarle la culpa a (Javier) Milei!”, afirmó el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán).
Y sostuvo que "no es falta de fondos" la razón de que el nodo logístico se vea frustrado. "Es falta de ideas y de decisión del peronismo empobrecedor que nos gobierna hace décadas, que solo le importa es administrar pobreza en lugar de generar desarrollo. El Presupuesto de la Provincia refleja las prioridades, 92% de los recursos para pagar gastos corrientes y solo se ejecuta un 3 % en obras. Sin infraestructura no hay competitividad. Sin competitividad no hay empleo, no hay futuro. Tucumán se queda afuera del progreso, otra vez", añadió.
Su par José Seleme (Avanza Tucumán) señaló que “la última gran obra hecha por un Gobierno provincial fue el dique El Cadillal… hace 61 años. Y la hizo un gobierno no peronista”. “Desde entonces, no se construyó ni una autopista con recursos propios”, recordó. Y cuestionó las prioridades del Estado provincial. “Mientras tanto, se sigue agrandando el Estado, pero no se construye infraestructura. Se sostienen estructuras políticas, pero no se resuelven problemas de fondo. Y así es imposible crecer”, afirmó. Y finalizó: “sin energía, sin rutas, sin logística, no hay desarrollo; es así de simple”.