Con la marcha atrás de tres expropiaciones, el PE buscará recuperar $2.500 millones

En cuanto a las obras que "se cayeron" de la mano del freno a las expropiaciones, Jaldo puso el foco en la falta de financiamiento federal o internacional para su ejecución. En ese sentido, recordó que el Centro Multimodal de Cargas había sido trabajado "en gobiernos anteriores, con reuniones e inclusive visitas del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)", y aunque la entidad "se mostraba interesada" en solventar la inversión, ello "nunca se formalizó". "Mientras tanto, las instancias judiciales y los plazos se están venciendo. No podemos seguir esperando que aparezca alguien a financiar una obra tan importante para la provincia, que nos permitiría muchas ventaja", dijo el mandatario. Y aseguró que, con el proyecto, si se consiguen los recursos, "la Provincia va a hacer todo lo necesario para que la obra se haga", tal como sucedió con el barrio Procrear. "En esta instancia no están dadas las condiciones", insistió.