Secciones
Mundo

Las guerras despiadadas: el papa León XIV condenó el “delirio de omnipotencia”
El papa León XIV El papa León XIV
Hace 2 Hs

En una vigilia de oración por la paz, el papa León XIV hizo un dramático llamado para detener la guerra y para asumir la responsabilidad de cada uno a la hora de repudiarla. 

Desde la Basílica de San Pedro, el prelado máximo de la Iglesia Católica condenó el “delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo” sin dar nombres, aunque pareció que se refería a Donald Trump, Benjamín Netanyahu o a Vladimir Putin, gobernantes involucrados en guerras despiadadas. 

León XIV pide “elegir la paz”

León XIV pide “elegir la paz”

“Pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió”, señaló el Papa estadounidense. “Siento el deber de decir a los jóvenes, que no tienen esa experiencia: ‘¡Nunca más la guerra!’, como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas”. Para los católicos, advirtió “no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal ni lucro injusto, sino sólo dignidad, comprensión y perdón”.

Temas Benjamin NetanyahuVladimir PutinDonald TrumpLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El recuerdo de la Navidad en el espacio exterior: Apolo 8 confirma que Santa Claus existe
1

El recuerdo de la Navidad en el espacio exterior: Apolo 8 confirma que Santa Claus existe

Científicos logran un método de posicionamiento preciso en interiores utilizando un teléfono inteligente
2

Científicos logran un método de posicionamiento preciso en interiores utilizando un teléfono inteligente

Hay un aspecto que optimiza la actividad física y que no se tiene mucho en cuenta
3

Hay un aspecto que optimiza la actividad física y que no se tiene mucho en cuenta

El hundimiento del Titanic conmocionó no sólo el mar, también la mesa de los hogares
4

El hundimiento del Titanic conmocionó no sólo el mar, también la mesa de los hogares

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave
5

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte
6

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte

Más Noticias
De Calciopoli a Qatar: el espejo italiano y las sombras del fútbol argentino

De Calciopoli a Qatar: el espejo italiano y las sombras del fútbol argentino

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

Científicos del Conicet lograron avances en la investigación de la regeneración de tejidos

Científicos del Conicet lograron avances en la investigación de la regeneración de tejidos

¿Qué pasa con los animales de laboratorio cuando se termina la investigación?

¿Qué pasa con los animales de laboratorio cuando se termina la investigación?

Proyecto Salvación: de la gran pantalla sin escalas a las consolas de videojuego

Proyecto Salvación: de la gran pantalla sin escalas a las consolas de videojuego

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

El lanzamiento de una nueva IA se paró por temor a que caiga en manos equivocadas

El lanzamiento de una nueva IA se paró por temor a que caiga en manos equivocadas

Comentarios