Las guerras despiadadas: el papa León XIV condenó el “delirio de omnipotencia”

“Pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió”, señaló el Papa estadounidense. “Siento el deber de decir a los jóvenes, que no tienen esa experiencia: ‘¡Nunca más la guerra!’, como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas”. Para los católicos, advirtió “no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal ni lucro injusto, sino sólo dignidad, comprensión y perdón”.