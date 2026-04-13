Las guerras despiadadas: el papa León XIV condenó el “delirio de omnipotencia”

En una vigilia de oración por la paz, el papa León XIV hizo un dramático llamado para detener la guerra y para asumir la responsabilidad de cada uno a la hora de repudiarla.
Desde la Basílica de San Pedro, el prelado máximo de la Iglesia Católica condenó el “delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo” sin dar nombres, aunque pareció que se refería a Donald Trump, Benjamín Netanyahu o a Vladimir Putin, gobernantes involucrados en guerras despiadadas.
“Pertenezco a la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió”, señaló el Papa estadounidense. “Siento el deber de decir a los jóvenes, que no tienen esa experiencia: ‘¡Nunca más la guerra!’, como dijo Pablo VI en su primera visita a las Naciones Unidas”. Para los católicos, advirtió “no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal ni lucro injusto, sino sólo dignidad, comprensión y perdón”.