Cómo agregar altura a tus entrenamientos puede hacerlos más efectivos, según los expertos

El componente más emocionante del ejercicio es, quizás, el encontrar resultados. A medida que se superan obstáculos y lo que era extenuante se vuelve sencillo, aparece la necesidad de desafiarse otra vez. Pero el panorama resulta algo desalentador cuando se trata de entrenamientos con el propio peso corporal, que aunque sea una forma práctica y económica de mantenerse en forma, puede volverse monótono, a menos que agreguemos un simple cambio.