¿Querés dormir mejor? Cuántas veces por semana hay que entrenar para mejorar el descanso

La investigación fue liderada por las psicólogas Erla Bjornsdottir y Elin Helga Thorarinsdottir del departamento de Psicología en la Universidad de Reykjavik de Islandia y sus resultados sugieren que mantener una rutina de ejercicio a lo largo del tiempo contribuye significativamente a mejorar la calidad y la duración del sueño nocturno. Es decir, que la actividad física regular desempeña un papel clave en la optimización del sueño y la disminución de los síntomas asociados al insomnio.