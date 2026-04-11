Secciones
SociedadSalud

¿Querés dormir mejor? Cuántas veces por semana hay que entrenar para mejorar el descanso

Las personas que se ejercitan con frecuencia tienen menos riesgo de sufrir síntomas de insomnio y de tener patrones de sueño extremos.

Hacer ejercicio mejora la calidad de sueño Hacer ejercicio mejora la calidad de sueño Hola
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la Universidad de Reykjavik determinó que realizar actividad física al menos dos veces por semana reduce el riesgo de insomnio y mejora el sueño en adultos.
  • La investigación monitoreó a 4.339 adultos en nueve países europeos. Quienes mantienen una rutina de al menos una hora semanal logran mayor estabilidad y duración del sueño.
  • El hallazgo destaca la actividad física constante como una herramienta clínica eficaz contra el insomnio, promoviendo hábitos saludables para optimizar el descanso a largo plazo.
Resumen generado con IA

Los trastornos del sueño y el insomnio afectan a muchas personas, además son de los más prevalentes en el mundo. Tener buenos hábitos resulta clave para dormir bien y ahora un nuevo estudio indica que las personas que hacen ejercicio con regularidad son menos propensas a experimentar insomnio.

La investigación fue liderada por las psicólogas Erla Bjornsdottir y Elin Helga Thorarinsdottir del departamento de Psicología en la Universidad de Reykjavik de Islandia y sus resultados sugieren que mantener una rutina de ejercicio a lo largo del tiempo contribuye significativamente a mejorar la calidad y la duración del sueño nocturno. Es decir, que la actividad física regular desempeña un papel clave en la optimización del sueño y la disminución de los síntomas asociados al insomnio.

Nada de dormir ocho horas rígidas, la eficiencia y sincronía también sirven

Nada de dormir ocho horas rígidas, la eficiencia y sincronía también sirven

Durante el estudio, se monitorearon los patrones de ejercicio y la calidad del sueño de 4.339 adultos de mediana edad, procedentes de 21 hospitales en nueve países europeos a los que se les preguntó con qué frecuencia realizaban actividades físicas que les provocaran respiración agitada o sudoración. 

De todos los participantes en el estudio, el 37% siempre evitó hacer ejercicio, el 25% siempre se mantuvo activo, el 20% dejó de ejercitarse con el tiempo y el 18% empezó a moverse más desde el inicio hasta el final del estudio.

La actividad física regula el sueño

Los investigadores comprobaron que los que se mantuvieron activos tuvieron menos problemas para empezar a dormir y eran menos propensos a dormir muy poco (menos de seis horas por noche) o demasiado (más de nueve horas por noche) en comparación con los que preferían un estilo de vida más sedentario.

En concreto, los resultados mostraron que aquellos individuos que mantenían una actividad física constante, realizando ejercicio como mínimo una hora a la semana repartida en dos sesiones, presentaban:

Un 42% menos probabilidades de tener dificultades para conciliar el sueño.

Un 22% menos riesgo de padecer cualquier síntoma de insomnio.

Un 40% menos posibilidades de experimentar múltiples síntomas de insomnio, que incluyen dificultades para dormirse, despertares nocturnos y somnolencia excesiva durante el día.

Además, se encontró que las personas que se ejercitaban regularmente tenían un 55% más probabilidades de dormir la cantidad de horas recomendadas por noche, que oscila entre seis y nueve horas. Estos individuos también tenían un 29% menos de probabilidades de dormir poco y un 52% menos de riesgo de exceder las nueve horas de sueño.

La conclusión del estudio es que las personas que hacen ejercicio con regularidad al menos dos o tres veces por semana son menos propensas a experimentar insomnio.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuándo se empiezan a ver los cambios físicos durante el ejercicio?

¿Cuándo se empiezan a ver los cambios físicos durante el ejercicio?

Despertarse o acostarse temprano: ¿qué es lo más importante para la salud?

Despertarse o acostarse temprano: ¿qué es lo más importante para la salud?

Siete minutos para tener un abdomen más fuerte: el ejercicio que deberías hacer todos los días

Siete minutos para tener un abdomen más fuerte: el ejercicio que deberías hacer todos los días

Alquimizar la energía: solo 10 minutos de esta actividad pueden cambiar por completo tu día

"Alquimizar la energía": solo 10 minutos de esta actividad pueden cambiar por completo tu día

Rutina en la oficina: los ejercicios invisibles para ganar fuerza cuando falta tiempo

Rutina en la oficina: los ejercicios "invisibles" para ganar fuerza cuando falta tiempo

Lo más popular
Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz
1

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
2

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?
3

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...
4

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios
5

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad
6

Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad"

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad

Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad"

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

“La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Comentarios