Un camión quedó atascado bajo el puente en 24 de Septiembre: qué pasó y por qué ocurrió

El hecho ocurrió alrededor de las 6.55 y fue registrado por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM). Según explicó el titular de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC), Rolando Figueroa, el vehículo involucrado era “un camión de gran porte con chasis, de los que generalmente son de refrigeración”.