Un camión quedó atascado bajo el puente en 24 de Septiembre: qué pasó y por qué ocurrió
Resumen para apurados
- Un camión de gran porte quedó atascado este lunes bajo el puente de la calle 24 de Septiembre al intentar cruzar sin advertir la altura, afectando el tránsito momentáneamente.
- El vehículo retrocedió y liberó la zona en minutos sin causar daños estructurales. El incidente ocurrió debido a la falta de señalización de altura máxima en ese cruce específico.
- Aunque no hay antecedentes de choques allí, el hecho resalta la necesidad de colocar señalética vial adecuada para prevenir futuros incidentes y demoras en el flujo vehicular.
Un inusual episodio generó complicaciones momentáneas en el tránsito durante la mañana de este lunes, cuando un camión de gran porte quedó atascado al intentar atravesar el puente ubicado en la 24 de Septiembre.
El hecho ocurrió alrededor de las 6.55 y fue registrado por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM). Según explicó el titular de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC), Rolando Figueroa, el vehículo involucrado era “un camión de gran porte con chasis, de los que generalmente son de refrigeración”.
De acuerdo al funcionario, el incidente se produjo cuando el conductor intentó cruzar por debajo del puente sin advertir las limitaciones de altura. “Parte de la zona delantera del chasis quedó atascada sobre la base del puente”, detalló.
A pesar del impacto visual de la escena, la situación no pasó a mayores y se resolvió en pocos minutos. “Fue un pequeño inconveniente que se solucionó rápidamente. El camión dio marcha atrás y pudo continuar su recorrido por Marco Avellaneda sin inconvenientes”, señaló Figueroa.
El titular de la PPC remarcó además que no se registraron daños ni en el vehículo ni en la estructura. “Ingresó muy despacio, lo que evitó daños materiales tanto en el camión como en el puente”.
En cuanto a las causas, Figueroa indicó que el lugar no cuenta con señalización específica sobre la altura máxima permitida. “El puente no tiene marcada la altura, como sí ocurre en otros casos con referencias vinculadas al nivel del agua en días de lluvia”, precisó.
Asimismo, destacó que no existen antecedentes recientes de incidentes similares en ese punto de la ciudad. “No tenemos reportes anteriores de este tipo de situaciones”, afirmó.
El tránsito estuvo interrumpido por unos minutos, pero fue normalizado rápidamente. “A las 7.02 ya estaba liberado el flujo vehicular”, confirmó el funcionario.