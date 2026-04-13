Un perfil de Rafael López Aliaga, el candidato peruano del Opus Dei que le hace frente a Keiko Fujimori

A sus 19 años, decidió practicar el celibato –hoy tiene 65–. Es un empresario hotelero y del turismo, con grandes inversiones en Machu Picchu. Uno de los puntos fuertes que lo llevaron a ganar votos fue su posicionamiento de “mano dura” contra la criminalidad, uno de los problemas que más aqueja a Perú. Su parecido con el personaje animado le valió el apodo de “Porky”, del cual se apropió.