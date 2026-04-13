Un perfil de Rafael López Aliaga, el candidato peruano del Opus Dei que le hace frente a Keiko Fujimori
La segunda vuelta electoral definirá el futuro de un país marcado por la inestabilidad institucional, enfrentando a la heredera del fujimorismo con un empresario del Opus Dei que tiene como referentes a Trump y Bolsonaro.
Resumen para apurados
- Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga disputarán la presidencia de Perú en un balotaje, buscando poner fin a años de inestabilidad política tras la primera vuelta electoral.
- López Aliaga, empresario del Opus Dei con referentes como Trump y Bolsonaro, propone 'mano dura' contra el crimen frente a la heredera del fujimorismo en un país con cinco presidentes.
- Esta elección entre dos vertientes de derecha conservadora definirá si Perú logra estabilidad institucional o profundiza su polarización ante desafíos económicos y sociales urgentes.
La última década política de Perú se está reflejando en sus últimas elecciones. Este domingo el país latinoamericano vivió su jornada electoral, pero la primera instancia no fue suficiente para determinar un ganador. La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos que más votos consiguieron: Keiko Fujimori, que va ya por su cuarta postulación, y Rafael López Aliaga, un candidato con menos fuerza política.
En los últimos diez años, el Congreso peruano y el Poder Ejecutivo se enfrentaron constantemente. Desde 2016, el país tuvo cinco presidentes que renunciaron o fueron destituidos por el Congreso bajo el argumento de “incapacidad moral”, lo que dejaba el puesto vacante. Incluso en 2020, Manuel Merino estuvo sólo cinco días en el cargo, tras los cuales renunció por una intensa crisis social que implicó muertes y protestas.
Quién es Rafael López Aliaga, candidato a presidente en Perú
Las elecciones peruanas iniciaron con 18 postulantes a la presidencia. Entre ellos, Fujimori y López Aliaga llegaron a la última instancia, ambos como representantes de la derecha conservadora. Mientras que Fujimori cuenta con un pasado familiar destacado, que también estuvo marcado por la polémica, López Aliaga fue alcalde metropolitano de la Municipalidad de Lima hasta 2025, cuando renunció para postularse a la presidencia.
Un artículo de CNN Latinoamérica caratuló a López Aliaga como ultraconservador, célibe desde los 19 años; un candidato que se caracterizó por mostrarse cercano a la fe. Incluso forma parte abiertamente del Opus Dei, una de las prelaturas más conservadoras y cuestionadas de la Iglesia. Con más de 87.000 miembros pertenecientes a la institución alrededor del mundo, aboga por el “llamado universal a la santidad” y considera que cualquiera puede ser santo mediante el cumplimiento de su tarea diaria.
Esta es la segunda postulación de López Aliaga y los analistas sostienen que llegar al balotaje era su mayor posibilidad para acercarse a la presidencia. En 2021 quedó en tercer lugar. Entre sus referentes menciona al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y al presidente estadounidense, Donald Trump. Se opuso al aborto y al matrimonio igualitario, al feminismo y al comunismo.
A sus 19 años, decidió practicar el celibato –hoy tiene 65–. Es un empresario hotelero y del turismo, con grandes inversiones en Machu Picchu. Uno de los puntos fuertes que lo llevaron a ganar votos fue su posicionamiento de “mano dura” contra la criminalidad, uno de los problemas que más aqueja a Perú. Su parecido con el personaje animado le valió el apodo de “Porky”, del cual se apropió.