Elecciones en Perú 2026: según los boca de urna, Keiko Fujimori gana la primera vuelta, pero define en balotaje

Las elecciones en Perú 2026 dejaron un panorama abierto e incierto: Keiko Fujimori lidera los resultados de boca de urna, pero deberá disputar un balotaje, mientras se mantiene un empate técnico por el segundo lugar.
El país votó este domingo en medio de un contexto de inestabilidad institucional, con una oferta electoral récord de 35 candidatos presidenciales.
Fujimori primera, pero sin chances de ganar en primera vuelta
De acuerdo con las principales consultoras, Fujimori obtuvo alrededor del 16,5% de los votos, un porcentaje insuficiente para evitar una segunda vuelta.
Según datos de Datum e Ipsos, la disputa por el segundo puesto está completamente abierta entre varios candidatos:
Rafael López Aliaga
Jorge Nieto
Rafael Belmont
Roberto Sánchez
La paridad entre estos postulantes configura un escenario de alta incertidumbre política, donde cualquier mínima diferencia podría definir quién enfrentará a Fujimori en el balotaje.
Denuncias por irregularidades en la votación
En paralelo, la jornada electoral estuvo marcada por cuestionamientos. López Aliaga denunció que más de un millón de personas no pudieron votar, lo que calificó como una vulneración del derecho democrático.
Se extiende la votación para miles de electores
El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que unas 63.000 personas podrán votar este lunes, debido a problemas en la distribución de materiales que impidieron la apertura de 211 mesas.
La medida alcanza a electores de:
Lima Metropolitana
Dos circunscripciones en Estados Unidos
Las mesas funcionarán entre las 7:00 y las 14:00, mientras que el horario para votar se extenderá hasta las 18:00, según cada huso horario.
Además, se mantendrá la prohibición de propaganda electoral en las zonas afectadas.
Un escenario político fragmentado
Los resultados reflejan una fuerte dispersión del voto, sin liderazgos dominantes, lo que vuelve a colocar a Perú frente a un balotaje competitivo.
La definición del segundo candidato que pasará a la segunda vuelta será clave para configurar el mapa político de las próximas semanas.