Secciones
DeportesFútbol

La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

El organismo explicó cómo se activó el operativo de seguridad, cómo fue el descenso de los pasajeros y por qué el jugador quedó imputado.

La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La PSA detuvo a Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, en el aeropuerto provincial tras gritar que llevaba una bomba en un vuelo de Flybondi con destino a Buenos Aires.
  • Se activó un protocolo de emergencia que incluyó la evacuación de pasajeros y la revisión del avión por el grupo GEDEX, confirmando que se trató de una falsa amenaza de seguridad.
  • El futbolista quedó imputado por infundir temor público. Las autoridades advierten que estas acciones son delitos penales, buscando sentar un precedente sobre la seguridad aérea.
Resumen generado con IA

La Policía de Seguridad Aeroportuaria dio a conocer los detalles del operativo que terminó con Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, aprehendido tras gritar “bomba” en un vuelo de Flybondi con destino a Buenos Aires. El episodio provocó la activación inmediata del protocolo y alteró por completo la operatoria del aeropuerto jujeño.

Desde la cuenta oficial de la PSA, el organismo explicó lo sucedido en un mensaje contundente. “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery", señalaron.

Luego detallaron cómo se desplegó el operativo. “Alertados por el personal de la aerolínea, activamos de inmediato el Plan de Contingencia para proteger la integridad de las personas”, indicaron. Más tarde agregaron: “En efecto: la terminal aérea dejó de estar operativa; la aeronave fue trasladada a una posición remota y se convocó a Bomberos y a explosivistas de la Policía de la Provincia para llevar adelante los protocolos correspondientes”.

La PSA también explicó el momento en el que se concretó la aprehensión. “Al llegar a la zona segura, atrapamos al sospechoso e hicimos descender a los pasajeros para controlar sus equipajes“, detalló el organismo. Después, el grupo especializado revisó el avión y confirmó que se trataba de una falsa amenaza.

El jugador quedó imputado y la PSA dejó un mensaje final

Tras los controles, el comunicado cerró con otra definición tajante: “Seguidamente, nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza". Y concluyó: “Rápidamente, el aeropuerto volvió a la normalidad y el aprehendido quedó imputado por infundir temor público. La seguridad no es un juego, la construimos entre todos”.

Temas Buenos AiresPrimera NacionalClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuyPolicía de Seguridad AeroportuariaFlybondi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Ignacio Lago, la figura de Colón que presentó a su novio y emocionó en una entrevista

Quién es Ignacio Lago, la figura de Colón que presentó a su novio y emocionó en una entrevista

La figura de Colón que presentó a su novio y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino

La figura de Colón que presentó a su novio y protagonizó un momento histórico en el fútbol argentino

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

Lo más popular
Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?
1

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán
2

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”
3

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años
4

Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla
5

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir
6

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Más Noticias
Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

Murió Julio Ricardo Batista, el comentarista que dejó una huella profunda en el fútbol argentino

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

La reflexión del técnico de Chelsea tras cumplirse la sanción de Enzo Fernández

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años

Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años

Comentarios