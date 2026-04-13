La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

Resumen para apurados
- La PSA detuvo a Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, en el aeropuerto provincial tras gritar que llevaba una bomba en un vuelo de Flybondi con destino a Buenos Aires.
- Se activó un protocolo de emergencia que incluyó la evacuación de pasajeros y la revisión del avión por el grupo GEDEX, confirmando que se trató de una falsa amenaza de seguridad.
- El futbolista quedó imputado por infundir temor público. Las autoridades advierten que estas acciones son delitos penales, buscando sentar un precedente sobre la seguridad aérea.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria dio a conocer los detalles del operativo que terminó con Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, aprehendido tras gritar “bomba” en un vuelo de Flybondi con destino a Buenos Aires. El episodio provocó la activación inmediata del protocolo y alteró por completo la operatoria del aeropuerto jujeño.
Desde la cuenta oficial de la PSA, el organismo explicó lo sucedido en un mensaje contundente. “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía, detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery", señalaron.
Luego detallaron cómo se desplegó el operativo. “Alertados por el personal de la aerolínea, activamos de inmediato el Plan de Contingencia para proteger la integridad de las personas”, indicaron. Más tarde agregaron: “En efecto: la terminal aérea dejó de estar operativa; la aeronave fue trasladada a una posición remota y se convocó a Bomberos y a explosivistas de la Policía de la Provincia para llevar adelante los protocolos correspondientes”.
La PSA también explicó el momento en el que se concretó la aprehensión. “Al llegar a la zona segura, atrapamos al sospechoso e hicimos descender a los pasajeros para controlar sus equipajes“, detalló el organismo. Después, el grupo especializado revisó el avión y confirmó que se trataba de una falsa amenaza.
El jugador quedó imputado y la PSA dejó un mensaje final
Tras los controles, el comunicado cerró con otra definición tajante: “Seguidamente, nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza". Y concluyó: “Rápidamente, el aeropuerto volvió a la normalidad y el aprehendido quedó imputado por infundir temor público. La seguridad no es un juego, la construimos entre todos”.