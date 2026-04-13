La PSA dio detalles inéditos de la detención del jugador de Gimnasia de Jujuy tras la amenaza de bomba

Luego detallaron cómo se desplegó el operativo. “Alertados por el personal de la aerolínea, activamos de inmediato el Plan de Contingencia para proteger la integridad de las personas”, indicaron. Más tarde agregaron: “En efecto: la terminal aérea dejó de estar operativa; la aeronave fue trasladada a una posición remota y se convocó a Bomberos y a explosivistas de la Policía de la Provincia para llevar adelante los protocolos correspondientes”.