Gimnasia de Jujuy se despegó de Endrizzi y habló de un hecho “individual” tras el escándalo en el avión

Resumen para apurados
- Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, fue detenido tras gritar que tenía una bomba en un vuelo de Flybondi que partía desde Jujuy hacia Buenos Aires para disputar un partido.
- Tras el grito, se activó el protocolo de seguridad y se evacuó el avión. El club calificó el hecho como individual y espera la investigación judicial para definir sanciones.
- El futbolista enfrenta cargos federales por intimidación pública. El incidente afecta la imagen del club y sienta un precedente sobre conductas de deportistas en espacios públicos.
Un episodio de extrema tensión se vivió en un vuelo que estaba por despegar desde San Salvador de Jujuy, cuando el futbolista Emiliano Jesús Endrizzi, integrante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fue demorado luego de gritar que tenía una bomba a bordo.
La situación desató pánico entre los pasajeros de la aerolínea Flybondy y obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad aeroportuaria. Todos los ocupantes del avión fueron evacuados mientras personal especializado realizaba una inspección exhaustiva para descartar cualquier tipo de amenaza. Con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron que no había explosivos.
Endrizzi, con pasado en Instituto de Córdoba, fue reducido en el lugar y trasladado por la policía en un operativo que incluyó su retiro esposado ante la mirada de los demás pasajeros. El caso quedó en manos de la Justicia Federal y podría derivar en imputaciones por intimidación pública, un delito considerado de gravedad.
El comunicado del club
Tras la repercusión del hecho, Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado oficial en el que tomó distancia de lo ocurrido y dejó en claro su postura institucional. Desde la entidad señalaron que se trató de un accionar “estrictamente individual” y remarcaron que el caso ya se encuentra bajo investigación judicial.
“Actualmente, la situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido”, indicaron. En ese sentido, el club subrayó que, de confirmarse lo ocurrido, la conducta del jugador es ajena a los valores que promueve la institución.
Asimismo, el denominado “Lobo jujeño” expresó su “total disposición” para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento del episodio. También advirtió que aguardará el avance de la causa antes de definir posibles sanciones internas.
En el mismo comunicado, la dirigencia precisó que la reprogramación del vuelo dependerá de lo que determinen las autoridades competentes, una vez finalizadas las medidas previstas en los protocolos de seguridad.