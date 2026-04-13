La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

Una figura que empuja a Colón y deja una marca

Con este triunfo, Colón quedó como líder de la Zona A de la Primera Nacional con 17 puntos. En ese contexto, Lago no solo atraviesa un gran presente por su rendimiento, sino que además dejó un precedente fuerte fuera de la cancha, acompañado por un club que, al menos desde la palabra de su entrenador, eligió respaldarlo sin vueltas.