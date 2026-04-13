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La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio

Ezequiel Medrán habló del momento que atravesó el delantero, lo respaldó públicamente y destacó el acompañamiento del grupo.

La sorprendente respuesta del DT de Colón después de la decisión de Lago de presentar a su novio
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Ezequiel Medrán, DT de Colón, respaldó públicamente al delantero Ignacio Lago en Santa Fe tras la presentación de su novio, destacando el apoyo total del club durante la semana.
  • Tras la victoria 1-0 ante Racing de Córdoba donde Lago anotó, el entrenador afirmó haber naturalizado el tema. El plantel acompañó al jugador ante la alta exposición mediática.
  • Este respaldo marca un precedente de inclusión en el fútbol argentino. El clima de armonía fortalece a Colón, que se mantiene como único líder de su zona en la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

Ezequiel Medrán se refirió al impacto que generó la decisión de Ignacio “Nacho” Lago de presentar públicamente a su novio y dejó en claro cuál fue la postura de Colón frente a una semana cargada de exposición para el delantero. Lo hizo, además, después de una victoria en la que el atacante volvió a ser decisivo.

“Lago vivió una semana especial, tenemos un gran cariño por él, lo acompañamos y lo contuvimos. Yo lo conozco desde Rafaela y él sabe que tiene el acompañamiento de todos. Al tema lo hemos naturalizado totalmente”, expresó el entrenador en conferencia de prensa, según reflejó El Litoral.

En lo futbolístico, Lago volvió a responder adentro de la cancha. Marcó de penal el 1-0 ante Racing de Córdoba en el Cementerio de los Elefantes y confirmó su gran momento con otra actuación determinante. Después fue reemplazado y recibió una ovación cerrada de los hinchas sabaleros.

El reconocimiento de la tribuna también quedó reflejado en el canto que bajó desde las tribunas: “Olé, olé, Lago, Lago”. Ese respaldo popular se dio en paralelo con una semana en la que el delantero también había quedado en el centro de la escena por la repercusión de su historia personal.

Una figura que empuja a Colón y deja una marca

Con este triunfo, Colón quedó como líder de la Zona A de la Primera Nacional con 17 puntos. En ese contexto, Lago no solo atraviesa un gran presente por su rendimiento, sino que además dejó un precedente fuerte fuera de la cancha, acompañado por un club que, al menos desde la palabra de su entrenador, eligió respaldarlo sin vueltas.

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