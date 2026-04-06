Quién es Ignacio Lago, la figura de Colón que presentó a su novio y emocionó en una entrevista

La secuencia se dio durante su participación en Sangre y Luto, el programa de Aire de Santa Fe, donde recibió un saludo sorpresa de su pareja después de su buen partido ante San Miguel, encuentro en el que además convirtió un gol en el 3-0 del “Sabalero”. Lejos de esquivar el tema, Lago habló con total sinceridad sobre el vínculo que los une y definió lo que siente con una frase que se volvió viral: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.