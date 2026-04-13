Péter Magyar: quién es el "insider" que dinamitó el régimen de Viktor Orbán

La victoria de Magyar marcó un giro geopolítico radical. Tras años en los que Orbán fue señalado como el "caballo de Troya" de Vladímir Putin en la Unión Europea, bloqueando sanciones y ayudas a Ucrania, el mensaje de su sucesor fue contundente. "Los húngaros han dicho sí a Europa", proclamó Magyar ante una multitud eufórica en Budapest, al prometer limpiar las instituciones de los "títeres del régimen" y alejarse de la órbita del Kremlin.