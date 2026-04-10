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Horóscopo chino: qué signos tendrán suerte y cumplirán metas impensadas en abril, según Ludovica Squirru

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, algunos animales del zodíaco atravesarán un período de crecimiento, con avances concretos en lo laboral, económico y emocional, aunque también con desafíos que requerirán atención.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino La 100
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru reveló las proyecciones del horóscopo chino para abril, donde el Dragón, la Cabra, el Chancho y el Tigre alcanzarán metas inesperadas gracias a energías favorables.
  • El mes llega con giros de rumbo en lo laboral y económico. Tras períodos exigentes, estos signos experimentarán desde alivio financiero hasta un renovado magnetismo personal.
  • Estas predicciones sirven de guía para la toma de decisiones estratégicas. Se anticipa que los logros de abril sienten las bases para una estabilidad emocional y profesional duradera.
Resumen generado con IA

Con la llegada de abril, el horóscopo chino vuelve a ocupar un lugar central entre quienes buscan anticiparse a lo que vendrá. En este nuevo período, las energías del calendario oriental traen consigo movimientos inesperados, giros de rumbo y oportunidades que podrían abrirse en distintos aspectos de la vida, desde lo personal hasta lo profesional.

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

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De acuerdo con las proyecciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, algunos signos del zodíaco chino atravesarán un mes particularmente favorable. La especialista anticipa que habrá rachas de buena suerte y metas que finalmente se concretarán, incluso en contextos que hasta hace poco parecían inciertos o difíciles de resolver.

Horóscopo chino abril: qué signos tendrán suerte y cumplirán metas inesperadas, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino marca para abril un escenario de cambios, oportunidades y definiciones clave para varios signos. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, algunos animales del zodíaco atravesarán un período de crecimiento, con avances concretos en lo laboral, económico y emocional, aunque también con desafíos que requerirán atención. Los signos con mejor energía en abril serán:

  • Dragón: ingresa en una etapa de cosecha, donde su magnetismo se potencia y le permite atraer oportunidades, especialmente en el ámbito laboral. Es un momento propicio para animarse a cambios, iniciar proyectos o tomar decisiones que impliquen crecimiento. Sin embargo, la clave estará en no dejar que la ambición afecte los vínculos afectivos o la relación de pareja.
  • Cabra: este animal verá activarse la suerte en el plano emocional. Aunque puedan surgir movimientos o tensiones en lo afectivo, estos procesos estarán orientados a reordenar y fortalecer los vínculos. En lo económico, en cambio, se impone la prudencia: será fundamental analizar cada paso y evitar decisiones impulsivas.
  • Chancho: tras un período exigente, el Chancho encuentra alivio, sobre todo en cuestiones financieras. La llegada de dinero permitirá ordenar cuentas pendientes y reducir preocupaciones. Este equilibrio también se trasladará al entorno familiar, donde se abrirá una etapa de mayor armonía y oportunidades para el reencuentro.
  • Tigre: comienza a ver resultados concretos de sus esfuerzos, lo que genera una sensación de logro y motivación. No obstante, deberá manejar el éxito con equilibrio para evitar excesos o actitudes de soberbia. En el plano amoroso, la aparición de alguien del pasado podría generar tensiones y poner a prueba su estabilidad emocional.
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