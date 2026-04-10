Horóscopo chino: qué signos tendrán suerte y cumplirán metas impensadas en abril, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino marca para abril un escenario de cambios, oportunidades y definiciones clave para varios signos. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, algunos animales del zodíaco atravesarán un período de crecimiento, con avances concretos en lo laboral, económico y emocional, aunque también con desafíos que requerirán atención. Los signos con mejor energía en abril serán: