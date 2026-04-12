La autocrítica de Falcioni tras el deslucido empate entre Atlético Tucumán y Tigre

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni analizó en Tucumán el 0-0 ante Tigre; criticó la falta de creatividad y el abuso de envíos largos de su equipo tras perder el dominio inicial del encuentro.
- El DT explicó que una interrupción en el primer tiempo desvirtuó el trámite, lo que llevó a Atlético Tucumán a lanzar pelotazos al nueve sin generar juego asociado por los costados.
- Aunque destacó el orden defensivo y sumar puntos, Falcioni proyecta una mejora necesaria en la profundidad ofensiva para que los volantes acompañen mejor la zona de ataque.
Tras el 0-0 entre Atlético Tucumán y Tigre, Julio César Falcioni dejó en claro que el partido se desvirtuó con el correr de los minutos. “Habíamos comenzado muy bien, manejando el trámite y generando por los costados”, explicó.
Sin embargo, el técnico remarcó que el parate en el primer tiempo cambió todo. “Fue un corte importante y empezamos a lanzar mucho. No fue un partido lindo para el espectador”, indicó.
El entrenador también reconoció dificultades en ataque. “A veces el equipo se apura y abusamos del pelotazo al nueve. Con más circulación se llega mejor”, señaló, en referencia a la soledad de Leandro Díaz.
En ese sentido, aclaró que buscan mayor acompañamiento de los volantes para ganar agresividad ofensiva. “No tenemos obligación de hacer los cinco cambios. Si el equipo está ordenado, no hace falta modificar mucho”, dijo.
Además, explicó el ingreso de Lautaro Godoy por su perfil más vertical y destacó el rendimiento de Kevin Ortiz. Por último, valoró el punto: “No es bueno, pero tampoco es malo. Los de atrás no sumaron”, señaló el DT. }
Y dejó un mensaje claro. “Estamos logrando orden defensivo, pero debemos mejorar en el manejo y la profundidad”, finalizó el “Emperador”.