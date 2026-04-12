Mirá el 1x1 del empate entre Atlético Tucumán y Tigre

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y Tigre igualaron 0-0 en el Monumental José Fierro por el torneo local. El partido se desvirtuó tras una interrupción por el ingreso de hinchas al campo de juego.
- El Decano inició con intensidad pero perdió ritmo tras el parate. Luis Ingolotti fue la figura con atajadas decisivas, mientras que la visita se acomodó y cerró el encuentro.
- El resultado deja un sabor amargo en Tucumán por la falta de gol. Se destaca el crecimiento de Ingolotti y la solidez de Ferreira como bases para la recuperación del equipo.
Atlético y Tigre igualaron 0-0 en el Monumental José Fierro en un partido que tuvo un quiebre claro: el parate en el primer tiempo tras el ingreso de hinchas al campo. El “Decano” había arrancado mejor, con intensidad y profundidad, pero perdió el impulso tras la interrupción y nunca logró recuperar el ritmo. Tigre, en cambio, se acomodó con el correr de los minutos y terminó construyendo un trámite más cerrado y equilibrado.
Luis Ingolotti (7)
La figura. El empate se explica en sus manos. Respondió con solvencia en el mano a mano ante Oviedo y volvió a aparecer en el segundo tiempo con una gran reacción en un tiro libre que desvió y terminó en el travesaño. Seguro, firme y en crecimiento: suma otra buena actuación tras lo hecho ante Rosario Central y empieza a recuperar confianza.
Maximiliano Villa (4)
Sufrió demasiado por su costado. Por su banda llegaron las situaciones más claras de Tigre y nunca logró controlar del todo a López, especialmente en el primer tiempo. En ataque, prácticamente no aportó.
Clever Ferreira (6)
Firme en los cruces y muy rápido para resolver en el uno contra uno. Dentro de un equipo que no tuvo un buen rendimiento general, fue uno de los puntos más sólidos de la última línea.
Gastón Suso (5)
Partido correcto en términos generales. Ganó varios duelos, sobre todo por arriba, y mostró firmeza en los cruces. Sin embargo, tuvo algunas imprecisiones en la salida que le restaron claridad a su actuación. Casi marca un gol en contra durante el segundo tiempo tras un rechazo hacia atrás.
Ignacio Galván (6)
No logró gravitar en ataque como en otros partidos, aunque tuvo algunas proyecciones. En defensa levantó el nivel y no tuvo inconvenientes por su sector, lo que termina inclinando su balance hacia lo positivo.
Renzo Tesuri (5)
Buen primer tiempo, sobre todo en el arranque. Mostró el despliegue y el sacrificio de siempre, pero además estuvo lúcido con la pelota: buenos cambios de frente, centros y hasta algunas gambetas que ayudaron a lastimar. Con el correr de los minutos se fue diluyendo y perdió influencia.
Ezequiel Ham (5)
Debe ser el eje creativo del equipo, pero todavía no logra asumir ese rol. Se lo vio impreciso y sin peso en la generación de juego, en un partido donde Atlético necesitaba claridad en esa zona.
Kevin Ortiz (5)
Cumplió en el aspecto defensivo: corrió, metió y recuperó varias pelotas. Sin embargo, le faltó participación con la pelota. El equipo nunca logró jugar y en parte se explica por la falta de lucidez del doble "5".
Franco Nicola (5)
Bajó el nivel respecto a sus últimos partidos. Mantuvo el sacrificio y el recorrido, pero no tuvo la misma incidencia en el juego ni logró ser determinante en los metros finales.
Nicolás Laméndola (6)
El más creativo del equipo. Mostró audacia para hacerse cargo de la pelota, encarar y generar peligro, siendo el principal generador en ataque.
Leandro Díaz (5)
Tuvo la más clara de Atlético en el primer tiempo, pero falló en la definición. Después hizo un gran desgaste: peleó con los centrales, ganó varias pelotas y aportó en el juego de espaldas. Le faltó el gol para que su actuación sea realmente positiva.
Ramiro Ruiz Rodríguez (-)
Entró para aportar una alternativa en ataque y darle algo más de sorpresa al equipo, pero tuvo poca participación y no logró gravitar.
Lautaro Godoy (-)
Ingresó para dar aire y frescura. Mostró voluntad y pidió la pelota pero no pudo cambiar la imagen del equipo.
Alexis Segovia (-)
Entró sobre el final y no tuvo tiempo suficiente para incidir en el juego.