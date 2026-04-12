Mirá el 1x1 del empate entre Atlético Tucumán y Tigre

Atlético y Tigre igualaron 0-0 en el Monumental José Fierro en un partido que tuvo un quiebre claro: el parate en el primer tiempo tras el ingreso de hinchas al campo. El “Decano” había arrancado mejor, con intensidad y profundidad, pero perdió el impulso tras la interrupción y nunca logró recuperar el ritmo. Tigre, en cambio, se acomodó con el correr de los minutos y terminó construyendo un trámite más cerrado y equilibrado.