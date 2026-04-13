Cine y dinosaurios: la fórmula que Hollywood no logra agotar

Sin embargo, el secreto no está solo en la tecnología. Si así fuera, otras franquicias habrían corrido la misma suerte. Lo que el cine hace -y hace bien- es amplificar una fascinación que ya existe. Lleva al límite esa mezcla de miedo y maravilla que los dinosaurios generan: son peligrosos, pero están extinguidos; imponentes, pero lejanos; reales, pero inalcanzables.