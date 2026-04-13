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Gigantes prehistóricos: ¿Por qué los dinosaurios nunca dejan de fascinar?

El éxito del documental “The Dinosaurs” reactiva la pregunta que atraviesa generaciones: por qué el magnetismo de criaturas extintas.

SUSTANCIA. “The Dinosaurs” se apoya en el cruce de rigor científico y reconstrucción visual: muestra lo que se sabe, y propone cómo pudo haber sido. SUSTANCIA. “The Dinosaurs” se apoya en el cruce de rigor científico y reconstrucción visual: muestra lo que se sabe, y propone cómo pudo haber sido.
Por Santiago Pérez Cerimele Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El estreno del documental 'The Dinosaurs' en Netflix durante abril de 2026 reactiva la fascinación mundial por estas criaturas mediante el cruce de ciencia y relato audiovisual.
  • Apoyada en hallazgos de gigantes en Argentina como el Patagotitan, la obra reconstruye un pasado real pero inaccesible, fusionando el rigor científico con la imaginación del público.
  • La vigencia de este interés demuestra que los dinosaurios son un fenómeno cultural generacional. Se proyecta que nuevos descubrimientos sigan alimentando este magnetismo eterno.
Resumen generado con IA

En tiempos de consumo veloz y estímulos constantes, no abundan los fenómenos capaces de atravesar edades, culturas y modas. Sin embargo, cada vez que los dinosaurios vuelven a escena, el interés se renueva como si fuera la primera vez. El reciente éxito de la serie documental The Dinosaurs -producida por el multipremiado director Steven Spielberg y narrada -en el original- por el ganador del Oscar Morgan Freeman-, disponible en Netflix, es una nueva confirmación de ese hechizo intacto.

La pregunta no es nueva, pero sí persistente: ¿por qué siguen fascinando?

Parte de la respuesta está en una combinación difícil de replicar. Los dinosaurios fueron reales, pero hoy pertenecen a un mundo inaccesible. No son criaturas mitológicas ni invenciones literarias: caminaron sobre la misma Tierra que habitamos. Y, sin embargo, su escala, sus formas y su diversidad los vuelven casi irreales. Un animal como el Tyrannosaurus rex no solo impresiona por su tamaño o ferocidad, sino porque desafía la lógica cotidiana de lo que entendemos como “posible”.

A esa dimensión se suma el factor tiempo. Habitaron el planeta durante más de 160 millones de años y desaparecieron en un episodio tan abrupto como la Extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Esa historia -que combina dominio absoluto y desaparición repentina- contiene todos los elementos de un gran relato: auge, misterio y final.

Pero hay otro aspecto menos evidente. A diferencia de otros temas científicos, los dinosaurios ocupan un lugar singular en la relación entre conocimiento e imaginación. La Paleontología avanza de manera constante -nuevos fósiles, teorías sobre plumas, colores, comportamientos-, pero gran parte de ese saber se construye a partir de reconstrucciones. Es decir, exige completar lo que falta. Y en ese espacio, el público participa, incluso sin saberlo.

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El documental “The Dinosaurs” se apoya justamente en ese cruce: rigor científico y reconstrucción visual. No solo muestra lo que se sabe, sino que propone cómo pudo haber sido. Y allí aparece una de las claves de su éxito: permite ver -casi tocar- aquello que nunca podremos observar directamente.

También influye un factor emocional. Los dinosaurios condensan dos sensaciones que rara vez conviven con tanta armonía: fascinación y temor. Son criaturas imponentes, potencialmente letales, pero completamente inofensivas en el presente. Esa distancia temporal elimina el riesgo y deja intacto el asombro.

La Argentina

Y en ese mapa global del asombro, la Argentina ocupa un lugar central. No solo debido a una cuestión de cantidad de hallazgos, sino de magnitud: dos de los dinosaurios más grandes conocidos fueron descubiertos en lo que hoy es territorio nacional, y se disputan el primer puesto en el podio de los gigantes. Por un lado, el Argentinosaurus, hallado en la Patagonia, durante años considerado el mayor animal terrestre de la historia. Por otro, el Patagotitan mayorum, presentado más recientemente a partir de restos encontrados en Chubut, que según varias estimaciones podría incluso superarlo en tamaño. Más allá de la discusión técnica -propia de la Paleontología-, el dato refuerza una idea potente: algunos de los gigantes más impresionantes que poblaron la Tierra caminaron, millones de años atrás, por suelos que hoy forman parte del paisaje argentino.

¿Por qué nos fascinan los dinosaurios?

¿Por qué nos fascinan los dinosaurios?

En un mundo donde lo nuevo envejece rápido, los dinosaurios parecen inmunes al desgaste. Cada generación los descubre como si fueran propios, sin necesidad de reinterpretarlos por completo. La ciencia los actualiza; la cultura los reinventa; el interés, en cambio, permanece.

Quizás porque, en el fondo, no hablan solo del pasado. Hablan de escala, de tiempo y de desaparición. Y en esa combinación -tan lejana y a la vez tan cercana- reside un atractivo que ni millones de años lograron extinguir.

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