Gigantes prehistóricos: ¿Por qué los dinosaurios nunca dejan de fascinar?

La Argentina

Y en ese mapa global del asombro, la Argentina ocupa un lugar central. No solo debido a una cuestión de cantidad de hallazgos, sino de magnitud: dos de los dinosaurios más grandes conocidos fueron descubiertos en lo que hoy es territorio nacional, y se disputan el primer puesto en el podio de los gigantes. Por un lado, el Argentinosaurus, hallado en la Patagonia, durante años considerado el mayor animal terrestre de la historia. Por otro, el Patagotitan mayorum, presentado más recientemente a partir de restos encontrados en Chubut, que según varias estimaciones podría incluso superarlo en tamaño. Más allá de la discusión técnica -propia de la Paleontología-, el dato refuerza una idea potente: algunos de los gigantes más impresionantes que poblaron la Tierra caminaron, millones de años atrás, por suelos que hoy forman parte del paisaje argentino.