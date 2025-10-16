Científicos del Conicet encontraron al dinosaurio más antiguo del mundo en una provincia de Argentina

La importancia cultural y científica del descubrimiento del Conicet

La región donde se encontraron los restos fósiles permanecía prácticamente inexplorada hasta que el equipo responsable de este hallazgo formó parte de las primeras expediciones al oeste de La Rioja. Los expertos estiman que Huayracursor debe tener una edad de entre 230 a 225 millones de años, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo. Agustín Martinelli, investigador del Conicet y segundo autor del trabajo, afirma que encontrar sitios totalmente novedosos con una fauna extraordinaria por su preservación y abundancia es algo que sucede pocas veces en la vida.