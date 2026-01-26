Charly García apareció junto a León Gieco en Punta del Este

Aunque no hubo una aparición sobre el escenario, la expectativa por un posible gesto musical acompañó cada momento. Su sola presencia revolucionó a los presentes y alimentó la sensación de estar viviendo una noche única, anticipo de días de descanso, reencuentros y, quizás, nuevas sorpresas musicales. Para quienes estaban allí, la escena fue también un recordatorio del vínculo especial que Charly mantiene con el público uruguayo. El impacto del momento se potenció por los lazos que unen a García con otros referentes de la música argentina y uruguaya. El cruce con Gieco mostró el valor de la amistad, la complicidad y la historia compartida dentro y fuera de los escenarios. Protagonistas de algunas de las páginas más recordadas del rock nacional, los músicos se reencontraron esta vez desde el costado del escenario.