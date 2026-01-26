Charly García apareció junto a León Gieco en Punta del Este

Punta del Este tuvo el sábado un momento tan inesperado como emotivo. Charly García reapareció en público y volvió a demostrar que su magnetismo permanece intacto. El músico sorprendió al presentarse de manera imprevista en Punta Ballena, durante un show de su amigo León Gieco, quien compartía escenario con la murga uruguaya Agarrate Catalina. La presencia del ícono del rock argentino marcó la noche y regaló una postal imborrable para el público y los artistas. Charly llegó en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, sonriente y gestual, despertando una ovación inmediata y un clima de emoción que atravesó todo el espectáculo.
Aunque no hubo una aparición sobre el escenario, la expectativa por un posible gesto musical acompañó cada momento. Su sola presencia revolucionó a los presentes y alimentó la sensación de estar viviendo una noche única, anticipo de días de descanso, reencuentros y, quizás, nuevas sorpresas musicales. Para quienes estaban allí, la escena fue también un recordatorio del vínculo especial que Charly mantiene con el público uruguayo. El impacto del momento se potenció por los lazos que unen a García con otros referentes de la música argentina y uruguaya. El cruce con Gieco mostró el valor de la amistad, la complicidad y la historia compartida dentro y fuera de los escenarios. Protagonistas de algunas de las páginas más recordadas del rock nacional, los músicos se reencontraron esta vez desde el costado del escenario.
La llegada de Charly al este uruguayo fue mucho más que la aparición de una leyenda: se convirtió en un verdadero bálsamo emocional en una noche atravesada por cruces simbólicos entre generaciones, estilos y territorios del Río de la Plata. Mientras Gieco y la murga desplegaban un repertorio potente y popular, la emoción creció cuando el público advirtió la presencia del ídolo, que saludó, sonrió y se dejó fotografiar en medio de aplausos y gritos de admiración.
La presencia del músico se dio en el marco de los 30 años del Festival Medio y Medio, que programó junto a la producción de Charly una serie de jornadas especiales. La edición aniversario del evento se consolida como escenario de reencuentros, emociones y postales históricas, con figuras centrales de la música argentina y uruguaya compartiendo una misma celebración.