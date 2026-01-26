Secciones
EspectáculosFamosos

Charly García apareció junto a León Gieco en Punta del Este

El ícono compartió el escenario con la murga uruguaya Agarrate Catalina.

ÍDOLOS. Charly y León escribieron grandes páginas del rock nacional. ÍDOLOS. Charly y León escribieron grandes páginas del rock nacional.
Hace 3 Hs

Punta del Este tuvo el sábado un momento tan inesperado como emotivo. Charly García reapareció en público y volvió a demostrar que su magnetismo permanece intacto. El músico sorprendió al presentarse de manera imprevista en Punta Ballena, durante un show de su amigo León Gieco, quien compartía escenario con la murga uruguaya Agarrate Catalina. La presencia del ícono del rock argentino marcó la noche y regaló una postal imborrable para el público y los artistas. Charly llegó en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, sonriente y gestual, despertando una ovación inmediata y un clima de emoción que atravesó todo el espectáculo.

Aunque no hubo una aparición sobre el escenario, la expectativa por un posible gesto musical acompañó cada momento. Su sola presencia revolucionó a los presentes y alimentó la sensación de estar viviendo una noche única, anticipo de días de descanso, reencuentros y, quizás, nuevas sorpresas musicales. Para quienes estaban allí, la escena fue también un recordatorio del vínculo especial que Charly mantiene con el público uruguayo. El impacto del momento se potenció por los lazos que unen a García con otros referentes de la música argentina y uruguaya. El cruce con Gieco mostró el valor de la amistad, la complicidad y la historia compartida dentro y fuera de los escenarios. Protagonistas de algunas de las páginas más recordadas del rock nacional, los músicos se reencontraron esta vez desde el costado del escenario.

La llegada de Charly al este uruguayo fue mucho más que la aparición de una leyenda: se convirtió en un verdadero bálsamo emocional en una noche atravesada por cruces simbólicos entre generaciones, estilos y territorios del Río de la Plata. Mientras Gieco y la murga desplegaban un repertorio potente y popular, la emoción creció cuando el público advirtió la presencia del ídolo, que saludó, sonrió y se dejó fotografiar en medio de aplausos y gritos de admiración.

La presencia del músico se dio en el marco de los 30 años del Festival Medio y Medio, que programó junto a la producción de Charly una serie de jornadas especiales. La edición aniversario del evento se consolida como escenario de reencuentros, emociones y postales históricas, con figuras centrales de la música argentina y uruguaya compartiendo una misma celebración.

Temas UruguayCharly GarcíaPunta del EsteLeón GiecoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Charly García reapareció en Punta del Este y revolucionó un show de León Gieco y Agarrate Catalina

Charly García reapareció en Punta del Este y revolucionó un show de León Gieco y Agarrate Catalina

Escándalo en Madrid: despidieron a la moza danesa vinculada a un affaire con Luciano Castro

Escándalo en Madrid: despidieron a la moza danesa vinculada a un affaire con Luciano Castro

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Lo más popular
El vértigo de enero se enfrió en Davos
1

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano
2

Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano

Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”
3

Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”

4

El monte

La vida de una creadora rebelde
5

La vida de una creadora rebelde

6

Las noches de amor en Groenlandia

Más Noticias
Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle

Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

La vida de una creadora rebelde

La vida de una creadora rebelde

Comentarios