Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?

Después de 16 años, AC/DC regresa a la Argentina. La emblemática banda australiana confirmó su vuelta al país como parte de su gira mundial Power Up Tour, espectáculo que ya hizo vibrar estadios repletos en Europa, Estados Unidos y Australia. Por esta razón, el concierto promete convertirse en uno de los grandes y más esperados eventos musicales de 2026 en el calendario nacional.
La gira recibe su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, material que rinde un tributo directo a Malcolm Young, el guitarrista rítmico que fue el alma fundacional del grupo y que falleció en 2017. Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano Angus Young, el lanzamiento de este álbum marcó el renacimiento artístico de AC/DC después de varias décadas de forjar su inmenso legado musical.
¿Qué se sabe del regreso de AC/DC a Argentina?
Durante los últimos meses, los rumores crecían intensamente entre los fanáticos argentinos: publicaciones en redes y filtraciones de fechas solo aumentaban la ansiedad. La confirmación, sin embargo, llegó este lunes 3 de noviembre por la mañana: la legendaria banda de rock se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio River Plate. AC/DC regresa en plena forma, con más de 200 millones de discos vendidos y un legado de himnos eternos que influyó a generaciones de músicos.
La formación actual que pisará el escenario incluye a Angus Young en la guitarra líder y a Brian Johnson en la voz, cuyo regreso es un punto destacado de esta gira. El lineup se completa con Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo. Brian Johnson vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales, después de su retiro en 2016 por problemas de audición, momento en el que lo reemplazó el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose.
Para sumar aún más entusiasmo al reencuentro con el público argentino, AC/DC no viajará solo a Buenos Aires. La banda recibirá el apoyo de la agrupación estadounidense de hard rock The Pretty Reckless como invitados especiales. Este grupo telonero está liderado por Taylor Momsen, actriz y música conocida por su participación como una de las protagonistas de la recordada serie de televisión.
Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a AC/DC en River
La venta de entradas para el esperado concierto de AC/DC en Buenos Aires comenzará el jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana. La adquisición se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Se recomienda encarecidamente a los fanáticos evitar la compra en cualquier otra plataforma digital, con el fin de prevenir posibles fraudes y estafas.
Los tickets podrán ser adquiridos utilizando todos los medios de pago disponibles desde el momento mismo del inicio de la venta. Es importante destacar que, para este show en particular, no se implementará una etapa de preventa exclusiva asociada a ninguna tarjeta de crédito o banco específico.