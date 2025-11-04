Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?

La formación actual que pisará el escenario incluye a Angus Young en la guitarra líder y a Brian Johnson en la voz, cuyo regreso es un punto destacado de esta gira. El lineup se completa con Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo. Brian Johnson vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales, después de su retiro en 2016 por problemas de audición, momento en el que lo reemplazó el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose.