Secciones
CulturaMúsica

Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?

La gira recibe su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, material que rinde un tributo directo a Malcolm Young.

Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?
Hace 1 Hs

Después de 16 años, AC/DC regresa a la Argentina. La emblemática banda australiana confirmó su vuelta al país como parte de su gira mundial Power Up Tour, espectáculo que ya hizo vibrar estadios repletos en Europa, Estados Unidos y Australia. Por esta razón, el concierto promete convertirse en uno de los grandes y más esperados eventos musicales de 2026 en el calendario nacional.

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

La gira recibe su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, material que rinde un tributo directo a Malcolm Young, el guitarrista rítmico que fue el alma fundacional del grupo y que falleció en 2017. Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano Angus Young, el lanzamiento de este álbum marcó el renacimiento artístico de AC/DC después de varias décadas de forjar su inmenso legado musical.

¿Qué se sabe del regreso de AC/DC a Argentina?

Durante los últimos meses, los rumores crecían intensamente entre los fanáticos argentinos: publicaciones en redes y filtraciones de fechas solo aumentaban la ansiedad. La confirmación, sin embargo, llegó este lunes 3 de noviembre por la mañana: la legendaria banda de rock se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio River Plate. AC/DC regresa en plena forma, con más de 200 millones de discos vendidos y un legado de himnos eternos que influyó a generaciones de músicos.

La formación actual que pisará el escenario incluye a Angus Young en la guitarra líder y a Brian Johnson en la voz, cuyo regreso es un punto destacado de esta gira. El lineup se completa con Stevie Young en la guitarra rítmica, Matt Laug en la batería y Chris Chaney en el bajo. Brian Johnson vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales, después de su retiro en 2016 por problemas de audición, momento en el que lo reemplazó el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose.

Para sumar aún más entusiasmo al reencuentro con el público argentino, AC/DC no viajará solo a Buenos Aires. La banda recibirá el apoyo de la agrupación estadounidense de hard rock The Pretty Reckless como invitados especiales. Este grupo telonero está liderado por Taylor Momsen, actriz y música conocida por su participación como una de las protagonistas de la recordada serie de televisión.

Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a AC/DC en River

La venta de entradas para el esperado concierto de AC/DC en Buenos Aires comenzará el jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana. La adquisición se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Se recomienda encarecidamente a los fanáticos evitar la compra en cualquier otra plataforma digital, con el fin de prevenir posibles fraudes y estafas.

Los tickets podrán ser adquiridos utilizando todos los medios de pago disponibles desde el momento mismo del inicio de la venta. Es importante destacar que, para este show en particular, no se implementará una etapa de preventa exclusiva asociada a ninguna tarjeta de crédito o banco específico.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop después de 14 Años para un evento especial

Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop después de 14 Años para un evento especial

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Salud de perros y gatos: 20 preguntas y respuestas sobre mascotas y castración

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios