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León XIV pide “elegir la paz”

Su primer mensaje de Pascua.

León XIV León XIV
Hace 5 Hs

El papa León XIV llamó a “elegir la paz” y denunció la “indiferencia” ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por la guerra en Medio Oriente. De Timor Oriental a España, pasando por Jerusalén y Líbano, los católicos del mundo celebraron la resurrección de Cristo, una celebración empañada por el conflicto desatado por los ataques a Irán de Israel y Estados Unidos y sus repercusiones regionales, también para los cristianos.

Misa de Pascua

En el Vaticano, en una plaza de San Pedro adornada con miles de flores y bajo un sol radiante, León XIV celebró la misa de Pascua por primera vez desde su elección en mayo de 2025.

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Durante su tradicional bendición ‘urbi et orbi’ (’a la ciudad y al mundo’), el pontífice denunció la “indiferencia” ante la guerra. “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos”, así como a sus consecuencias económicas y sociales, dijo.

Desde el balcón central de la basílica de San Pedro, deseó Felices Pascuas a la multitud en 10 idiomas, entre ellos el árabe, el chino, el polaco y el español, antes del repique de las campanas.

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