León XIV pide “elegir la paz”

El papa León XIV llamó a “elegir la paz” y denunció la “indiferencia” ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por la guerra en Medio Oriente. De Timor Oriental a España, pasando por Jerusalén y Líbano, los católicos del mundo celebraron la resurrección de Cristo, una celebración empañada por el conflicto desatado por los ataques a Irán de Israel y Estados Unidos y sus repercusiones regionales, también para los cristianos.