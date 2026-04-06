León XIV pide “elegir la paz”

El papa León XIV llamó a “elegir la paz” y denunció la “indiferencia” ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por la guerra en Medio Oriente. De Timor Oriental a España, pasando por Jerusalén y Líbano, los católicos del mundo celebraron la resurrección de Cristo, una celebración empañada por el conflicto desatado por los ataques a Irán de Israel y Estados Unidos y sus repercusiones regionales, también para los cristianos.
Misa de Pascua
En el Vaticano, en una plaza de San Pedro adornada con miles de flores y bajo un sol radiante, León XIV celebró la misa de Pascua por primera vez desde su elección en mayo de 2025.
Durante su tradicional bendición ‘urbi et orbi’ (’a la ciudad y al mundo’), el pontífice denunció la “indiferencia” ante la guerra. “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos”, así como a sus consecuencias económicas y sociales, dijo.
Desde el balcón central de la basílica de San Pedro, deseó Felices Pascuas a la multitud en 10 idiomas, entre ellos el árabe, el chino, el polaco y el español, antes del repique de las campanas.