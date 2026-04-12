¿Por qué el partido entre Atlético Tucumán y Tigre estuvo parado por varios minutos?

Un grupo de hinchas del “Decano” comenzó a mover el parapelota y a desplegar una bandera con un mensaje que no pasó desapercibido: “Para el mundo”. La escena, que empezó como un gesto aislado, rápidamente escaló y obligó a la intervención. El juego quedó en pausa. Los jugadores, desorientados, miraban hacia las tribunas. El clima se tensó. Nadie entendía del todo cuánto iba a durar.