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¿Por qué el partido entre Atlético Tucumán y Tigre estuvo parado por varios minutos?

Una bandera con un mensaje particular, hinchas moviendo el parapelota y hasta una invasión de campo generaron un parate que rompió el ritmo del partido en el José Fierro.

Loco Díaz se acerçó a los hinchas para dialogar sobre el hecho. "Loco" Díaz se acerçó a los hinchas para dialogar sobre el hecho.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El árbitro detuvo el partido entre Atlético Tucumán y Tigre en el estadio José Fierro por incidentes en las tribunas e invasión de campo durante el primer tiempo de juego.
  • La interrupción duró ocho minutos por el despliegue de banderas y un hincha en el césped. El jugador Leandro Díaz medió con los fanáticos mientras la policía controlaba la situación.
  • El incidente alteró el ritmo del encuentro y expone fallas en el operativo de seguridad. El club tucumano podría recibir sanciones por los desmanes y el ingreso de personas al campo.
Resumen generado con IA

El partido entre Atlético y Tigre se jugaba con intensidad, pero todo se frenó de golpe. A los 13 minutos del primer tiempo, el árbitro decidió detener las acciones. No había falta, ni lesión, ni revisión. Lo que pasaba estaba en las tribunas.

Un grupo de hinchas del “Decano” comenzó a mover el parapelota y a desplegar una bandera con un mensaje que no pasó desapercibido: “Para el mundo”. La escena, que empezó como un gesto aislado, rápidamente escaló y obligó a la intervención. El juego quedó en pausa. Los jugadores, desorientados, miraban hacia las tribunas. El clima se tensó. Nadie entendía del todo cuánto iba a durar.

En medio de ese escenario, apareció una imagen tan insólita como peligrosa: un hincha logró meterse al campo de juego y corrió por todo el césped del estadio Monumental José Fierro. Esquivó a los encargados de seguridad más de una vez, generando una persecución que sumó desconcierto a una tarde ya alterada.

A los 16 minutos, Leandro Díaz tomó la iniciativa. El “Loco” se acercó a la zona del conflicto para dialogar con los hinchas involucrados, en un intento por calmar la situación. Mientras tanto, la Policía ingresó al campo para intervenir directamente y retirar a quienes habían invadido el terreno de juego.

Un hincha de Atlético superó la barrera de seguridad del estadio. Un hincha de Atlético superó la barrera de seguridad del estadio.

El partido seguía detenido. El tiempo pasaba, la tensión bajaba de a poco, pero el ritmo ya estaba roto.

Recién a los 21 minutos, tras varios minutos de interrupción, el árbitro dio la orden de reanudar el juego. La pelota volvió a rodar con un tiro libre ejecutado por Franco Nicola, sin mayor peligro. Pero el partido ya era otro.

Lo que debía ser una tarde de fútbol terminó sumando un capítulo inesperado. Uno de esos momentos que no entran en el plan, pero que terminan marcando la escena. Porque en el José Fierro, por varios minutos, el partido dejó de jugarse en la cancha.

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