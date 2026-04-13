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Adicciones: lanzan un posgrado en la UNT

Es una especialización muy esperada.

Adicciones: lanzan un posgrado en la UNT
Hace 4 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán anunció la apertura de la edición 2026 de la Especialización en Drogadependencias, un posgrado 100% online que comenzará en mayo y que tiene inscripciones abiertas.

Con más de 20 años de trayectoria, esta propuesta se posiciona como una de las más consolidadas en la formación interdisciplinaria sobre consumos problemáticos y salud mental.

La carrera, acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, está dirigida a profesionales de la salud y de las ciencias sociales: como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y sociólogos, que busquen especializarse en un campo en constante crecimiento y con alta demanda.

El posgrado se desarrolla en el marco del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNT.

La formación propone un abordaje integral que articula dimensiones clínicas, sociales, educativas y legales.

En ese sentido, no solo se enfoca en el tratamiento de las adicciones, sino también en la prevención, el análisis de políticas públicas y el trabajo comunitario.

Enfoque interdisciplinario

Uno de sus principales diferenciales es el enfoque interdisciplinario: el cuerpo docente está compuesto por especialistas de distintas áreas, lo que permite una mirada amplia, crítica y actualizada sobre las problemáticas vinculadas al consumo.

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Sobre la forma de cursar hay que mencionar que la especialización tiene una duración de un año y medio, con una carga total de 400 horas y modalidad a distancia.

El cursado combina instancias sincrónicas y asincrónicas, con tutorías personalizadas que permiten compatibilizar el estudio con la actividad profesional.

El plan de estudios incluye 15 asignaturas obligatorias dentro de un espacio teórico-clínico, donde se abordan temas como:

- Salud mental y contexto social

- Políticas públicas y marco legal

- Farmacología y toxicología

- Nuevas adicciones (como ludopatía o tecnologías)

- Estrategias de prevención y reducción de daños

Además, contempla un espacio práctico-clínico con 100 horas de prácticas profesionales supervisadas, que se realizan de manera presencial.

Las problemáticas vinculadas a los consumos y la salud mental se han convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios. En Tucumán, los consumos problemáticos atraviesan distintos sectores sociales y edades, con un crecimiento sostenido en consultas vinculadas tanto a sustancias como a nuevas adicciones. Profesionales del ámbito sanitario y comunitario advierten sobre la necesidad de contar con herramientas específicas para abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral, que contemple no solo lo clínico sino también lo social y lo preventivo. En este escenario, la formación especializada resulta clave para intervenir de manera ética, crítica y basada en evidencia.

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Quienes finalicen la carrera estarán capacitados para diseñar programas de prevención, integrar equipos interdisciplinarios, desarrollar proyectos comunitarios y asesorar instituciones educativas y sanitarias.

La cohorte 2026 inicia en mayo y cuenta con cupos limitados. Para acceder a más información o comenzar el proceso de inscripción, las personas interesadas deben ingresar a www.posgradoadicciones.com, dirigirse a “consultas e informes” y completar el formulario.

Luego, el equipo organizador se comunicará con cada postulante.

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