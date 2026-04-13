Adicciones: lanzan un posgrado en la UNT

Las problemáticas vinculadas a los consumos y la salud mental se han convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios. En Tucumán, los consumos problemáticos atraviesan distintos sectores sociales y edades, con un crecimiento sostenido en consultas vinculadas tanto a sustancias como a nuevas adicciones. Profesionales del ámbito sanitario y comunitario advierten sobre la necesidad de contar con herramientas específicas para abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral, que contemple no solo lo clínico sino también lo social y lo preventivo. En este escenario, la formación especializada resulta clave para intervenir de manera ética, crítica y basada en evidencia.