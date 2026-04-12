El hundimiento del Titanic conmocionó no sólo el mar, también la mesa de los hogares

Más allá de lo impactante que fue el hundimiento del Titanic, después se generaron innumerables situaciones relacionadas al naufragio del trasatlántico más grande jamás construido. Películas, libros, documentales, expediciones, pero el juego de mesa se lleva un lugar en el podio por lo menos. No sólo por lo curioso sino también por lo macabro.
El juego "The Sinking of the Titanic" (El hundimiento del Titanic), fue lanzado por Ideal Toy Corporation en 1975. Lo más increíble no era solo el tema, sino las mecánicas. Primero el tema: para ganar, había que recoger raciones de comida y agua, el juego incluía cartas que permitían "robar" a otros o enfrentarte a situaciones bizarras como ¡caníbales!, algo que no tiene sentido histórico en el Atlántico Norte donde sucedió la tragedia. En ese sentido el entretenimiento es bastante pudoroso. Tampoco se mencionan pasajeros reales.
La logística sí puede ser destacable de manera positiva. La recreación del tablero que se hundía tenía movimiento e iba "desapareciendo" conforme avanzaba la partida, muy similar al hundimiento real que se produjo en 1912. El objetivo claramente era moralmente dudoso.
La polémica por convertir una tragedia real en un juego de supervivencia infantil obligó a la empresa a retirarlo y relanzarlo bajo el nombre más genérico de “Abandon Ship” (Abandonar el barco). Es por eso que la versión sancionada es considerada una pieza de colección y usuarios de diferentes plataformas de ventas lo ofrecen por varios cientos de dólares o euros.