El hundimiento del Titanic conmocionó no sólo el mar, también la mesa de los hogares

El juego "The Sinking of the Titanic" (El hundimiento del Titanic), fue lanzado por Ideal Toy Corporation en 1975. Lo más increíble no era solo el tema, sino las mecánicas. Primero el tema: para ganar, había que recoger raciones de comida y agua, el juego incluía cartas que permitían "robar" a otros o enfrentarte a situaciones bizarras como ¡caníbales!, algo que no tiene sentido histórico en el Atlántico Norte donde sucedió la tragedia. En ese sentido el entretenimiento es bastante pudoroso. Tampoco se mencionan pasajeros reales.