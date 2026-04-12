Hay un aspecto que optimiza la actividad física y que no se tiene mucho en cuenta

Aunque el gasto calórico total puede ser similar, la caminata con inclinación (como el famoso método 12-5-30, inclinación, velocidad en kilómetros por hora y tiempo) utiliza un mayor porcentaje de grasa (aproximadamente 41%) frente al trote (33%). Esto ocurre porque el cuerpo se mantiene en una zona de frecuencia cardíaca moderada donde el oxígeno permite metabolizar grasas de forma más eficiente.