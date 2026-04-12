El recuerdo de la Navidad en el espacio exterior: Apolo 8 confirma que Santa Claus existe

La misión Apolo 8 es recordada porque la tripulación pasó la Nochebuena de 1968 en la órbita de la Luna. No fue una misión cualquiera dentro del programa espacial de aquella época: fue la primera vez que los seres humanos salieron de la órbita terrestre y vieron la Tierra completa desde el espacio. La Luna fue orbitada 10 veces y se logró ver la “cara oculta” del astro.