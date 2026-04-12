Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia en la Atención (NICE, por sus siglas en inglés National Institute for Health and Care Excellence) de Londres actualizó la guía sobre prevención de las caídas en adultos con una modificación clave. Las directivas de la NG249, como se la conoce mundialmente, cambian el enfoque de la edad y baja de los 65 años a los 50, es el momento de alerta para las personas que presenten condiciones de riesgo. Se prioriza detectar a quienes han caído una sola vez en el último año para intervenir antes de que ocurra una lesión grave.