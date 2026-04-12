Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte
La Universidad Nacional de Tucumán lanzó la cohorte 2026 de la Especialización en Drogadependencias, una propuesta virtual que inicia en mayo y apunta a formar profesionales en el abordaje integral de los consumos problemáticos.
Resumen para apurados
- La UNT abrió la inscripción para la Especialización en Drogadependencias 2026, posgrado online que inicia en mayo para formar profesionales ante la alta demanda por adicciones.
- Con 20 años de historia, la carrera dura un año y medio y combina teoría virtual con 100 horas de prácticas presenciales supervisadas para médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
- La formación busca que los egresados diseñen políticas públicas y programas de prevención, respondiendo con ética y evidencia a los crecientes desafíos globales de salud mental.
La Universidad Nacional de Tucumán anunció la apertura de la edición 2026 de la Especialización en Drogadependencias, un posgrado 100% online que comenzará en mayo y que tiene inscripciones abiertas.
Con más de 20 años de trayectoria, esta propuesta se posiciona como una de las más consolidadas en la formación interdisciplinaria sobre consumos problemáticos y salud mental.
La carrera, acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, está dirigida a profesionales de la salud y de las ciencias sociales: como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y sociólogos, que busquen especializarse en un campo en constante crecimiento y con alta demanda.
Una propuesta con enfoque integral y compromiso social
El posgrado se desarrolla en el marco del Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNT.
La formación propone un abordaje integral que articula dimensiones clínicas, sociales, educativas y legales. En ese sentido, no solo se enfoca en el tratamiento de las adicciones, sino también en la prevención, el análisis de políticas públicas y el trabajo comunitario.
Uno de sus principales diferenciales es el enfoque interdisciplinario: el cuerpo docente está compuesto por especialistas de distintas áreas, lo que permite una mirada amplia, crítica y actualizada sobre las problemáticas vinculadas al consumo.
Cómo es el cursado y qué incluye la formación
La especialización tiene una duración de un año y medio, con una carga total de 400 horas y modalidad a distancia.
El cursado combina instancias sincrónicas y asincrónicas, con tutorías personalizadas que permiten compatibilizar el estudio con la actividad profesional.
El plan de estudios incluye 15 asignaturas obligatorias dentro de un espacio teórico-clínico, donde se abordan temas como:
- Salud mental y contexto social
- Políticas públicas y marco legal
- Farmacología y toxicología
- Nuevas adicciones (como ludopatía o tecnologías)
- Estrategias de prevención y reducción de daños
Además, contempla un espacio práctico-clínico con 100 horas de prácticas profesionales supervisadas, que se realizan de manera presencial.
Un campo en expansión y con alta demanda
Las problemáticas vinculadas a los consumos y la salud mental se han convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios. En este escenario, la formación especializada resulta clave para intervenir de manera ética, crítica y basada en evidencia.
Quienes finalicen la carrera estarán capacitados para diseñar programas de prevención, integrar equipos interdisciplinarios, desarrollar proyectos comunitarios y asesorar instituciones educativas y sanitarias.
Cómo inscribirse
La cohorte 2026 inicia en mayo y cuenta con cupos limitados. Para acceder a más información o comenzar el proceso de inscripción, las personas interesadas deben ingresar a www.posgradoadicciones.com, dirigirse a “consultas e informes” y completar el formulario. Luego, el equipo organizador se comunicará con cada postulante.