La UNT entregó certificados de la Diplomatura de Posgrado en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad

La actividad también contó con la participación de referentes de distintas instituciones, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Alberto López Domínguez; el presidente del Colegio de Abogados del Sur, Diego Vals; el presidente del Colegio de Procuradores, Pablo Reinoso; el vicepresidente de la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán, Juan Carlos Guiringuelli; y el tesorero de esa entidad, José Esper.