La UNT entregó certificados de la Diplomatura de Posgrado en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad

Resumen para apurados
- La UNT entregó certificados a 50 egresados de la Diplomatura en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad ayer en Tucumán para fortalecer la formación académica en derechos humanos.
- El acto en la Facultad de Derecho reunió a jueces y fiscales. La capacitación contó con el apoyo de colegios profesionales y la DAIA para profesionalizar el ámbito jurídico local.
- Esta iniciativa consolida a la UNT como referente en formación jurídica, garantizando un Poder Judicial más capacitado en temas de crímenes internacionales y justicia humanitaria.
En un acto académico realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), ayer se llevó a cabo la entrega de certificados a 50 egresados de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad. La propuesta formativa reunió a jueces, fiscales, abogados defensores públicos y profesionales del ámbito jurídico provincial, consolidándose como un espacio clave de capacitación en materia de derechos humanos.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas y representantes de diversas instituciones vinculadas al ámbito jurídico y social. Entre ellos estuvieron el vicedecano de la Facultad de Derecho, Horacio Madkur; el director académico del posgrado, Daniel Posse; el coordinador académico, Hugo Navas; la secretaria de Posgrado de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Elizabeth Schmieloz; y la representante de los alumnos, Malvina Seguí.
El acto de colación y entrega de certificados fue presidido por Horacio Madkur, Elizabeth Schmieloz, la subsecretaria de Posgrado, Isolina Barbaglia, junto al director de la carrera, Daniel Posse; el coordinador académico, Hugo Navas; y la coordinadora ejecutiva,María Laura Basbus.
En tanto, las autoridades académicas de la diplomatura estuvieron conformadas por Daniel Posse como director académico, Hugo Navas como coordinador académico y María Laura Basbus como coordinadora ejecutiva.
La actividad también contó con la participación de referentes de distintas instituciones, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Alberto López Domínguez; el presidente del Colegio de Abogados del Sur, Diego Vals; el presidente del Colegio de Procuradores, Pablo Reinoso; el vicepresidente de la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán, Juan Carlos Guiringuelli; y el tesorero de esa entidad, José Esper.
Asimismo, asistieron el presidente de DAIA Tucumán, Alejandro Azaretzky; el secretario de la entidad, Naum Alperovich; el miembro del Consejo Directivo de Kehilá Tucumán, Leonardo Ploper; el vicesecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Vega Coronel; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín; la directora académica de la Escuela Judicial del CAM, Adela Seguí; y el consejero superior de la UNT, Fernando Valdez.