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La UNT entregó certificados de la Diplomatura de Posgrado en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad

La formación reunió a medio centenar de profesionales del ámbito judicial y jurídico de la provincia.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT entregó certificados a 50 egresados de la Diplomatura en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad ayer en Tucumán para fortalecer la formación académica en derechos humanos.
  • El acto en la Facultad de Derecho reunió a jueces y fiscales. La capacitación contó con el apoyo de colegios profesionales y la DAIA para profesionalizar el ámbito jurídico local.
  • Esta iniciativa consolida a la UNT como referente en formación jurídica, garantizando un Poder Judicial más capacitado en temas de crímenes internacionales y justicia humanitaria.
Resumen generado con IA

En un acto académico realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), ayer se llevó a cabo la entrega de certificados a 50 egresados de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad. La propuesta formativa reunió a jueces, fiscales, abogados defensores públicos y profesionales del ámbito jurídico provincial, consolidándose como un espacio clave de capacitación en materia de derechos humanos.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas y representantes de diversas instituciones vinculadas al ámbito jurídico y social. Entre ellos estuvieron el vicedecano de la Facultad de Derecho, Horacio Madkur; el director académico del posgrado, Daniel Posse; el coordinador académico, Hugo Navas; la secretaria de Posgrado de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Elizabeth Schmieloz; y la representante de los alumnos, Malvina Seguí.

La UNT entregó certificados de la Diplomatura de Posgrado en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad

El acto de colación y entrega de certificados fue presidido por Horacio Madkur, Elizabeth Schmieloz, la subsecretaria de Posgrado, Isolina Barbaglia, junto al director de la carrera, Daniel Posse; el coordinador académico, Hugo Navas; y la coordinadora ejecutiva,María Laura Basbus.

En tanto, las autoridades académicas de la diplomatura estuvieron conformadas por Daniel Posse como director académico, Hugo Navas como coordinador académico y María Laura Basbus como coordinadora ejecutiva.

La UNT entregó certificados de la Diplomatura de Posgrado en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad

La actividad también contó con la participación de referentes de distintas instituciones, entre ellos el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Alberto López Domínguez; el presidente del Colegio de Abogados del Sur, Diego Vals; el presidente del Colegio de Procuradores, Pablo Reinoso; el vicepresidente de la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán, Juan Carlos Guiringuelli; y el tesorero de esa entidad, José Esper.

La UNT entregó certificados de la Diplomatura de Posgrado en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad

Asimismo, asistieron el presidente de DAIA Tucumán, Alejandro Azaretzky; el secretario de la entidad, Naum Alperovich; el miembro del Consejo Directivo de Kehilá Tucumán, Leonardo Ploper; el vicesecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Vega Coronel; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín; la directora académica de la Escuela Judicial del CAM, Adela Seguí; y el consejero superior de la UNT, Fernando Valdez.

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