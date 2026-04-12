Científicos logran un método de posicionamiento preciso en interiores utilizando un teléfono inteligente

Lo que lograron en Corea del Sur es una combinación entre tecnología de rescate, independencia geopolítica y uso inteligente de datos que ya existen. Desarrollada durante ocho años por los investigadores de KAIST, se espera que este desarrollo ayude a ganar tiempo crucial en la búsqueda de personas desaparecidas. También se reconoce como una solución de "soberanía de ubicación" que podría transformar el ecosistema actual de servicios de localización, dominado por grandes empresas tecnológicas globales como Google y Apple.