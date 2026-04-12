Café Literario del Virla inicia su temporada 2026 en Tucumán con arte y escritura

Resumen para apurados
- El 18 de abril inicia la temporada 2026 del Café Literario del Virla en Tucumán, organizado por la UNT para fomentar el cruce entre arte y escritura con entrada libre y gratuita.
- Vigente desde 2014, el ciclo sumará una master class del artista José Pizarro el día previo y contará con la participación de poetas, narradores y artistas visuales destacados.
- Este espacio se afianza como referente cultural del NOA, promoviendo la integración entre la academia y la creación artística actual para el desarrollo de futuros talentos regionales.
El Café Literario y Cultural del Virla dará inicio a su temporada 2026 el próximo sábado 18 de abril a las 19 horas en la Sala de Usos Múltiples Osvaldo Fasolo, ubicada en el Centro Cultural Eugenio F. Virla (25 de Mayo 265), en San Miguel de Tucumán.
Organizado de manera conjunta por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y la Secretaría de Extensión Universitaria, el ciclo se realiza de forma ininterrumpida desde 2014 y se consolida como uno de los espacios de referencia para la producción artística y literaria del NOA.
Una edición centrada en el cruce entre arte y escritura
La apertura 2026 propone un programa especial bajo el eje “Arte y Escritura”, donde confluyen distintas disciplinas y generaciones de artistas.
Participarán:
Lautaro Leguizamón
Lisandro Esteban
Natalia Acosta
Aldo Ternavasio
Verónica Barbero
Pablo Dumit
La presentación estará a cargo de Enzo Santillán, con coordinación de Guillermo Siles.
José Pizarro, invitado especial con una master class
Como parte de esta edición, el reconocido artista visual cordobés José Pizarro será el invitado especial y ofrecerá una Master Class titulada “Poéticas y políticas de la palabra en el arte contemporáneo”.
La actividad se realizará el viernes 17 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Rougés (Laprida 21), y forma parte de la oferta académica de la Maestría en Escritura Creativa de la UNT.
Pizarro, nacido en Córdoba en 1966, cuenta con una destacada trayectoria nacional e internacional en artes visuales, además de una sólida producción como escritor y docente. Su obra explora el vínculo entre imagen y lenguaje, eje central de su propuesta formativa.
Un espacio clave para la cultura tucumana
Desde su creación, el Café Literario del Virla funciona como plataforma de encuentro entre escritores, artistas y público, promoviendo la circulación de nuevas voces junto a referentes consolidados.
En esta edición, se destacan perfiles diversos:
Lautaro Leguizamón, joven poeta salteño vinculado también a la danza.
Lisandro Esteban, autor emergente cuyo primer libro será publicado en 2026.
Natalia Acosta, escritora, música y editora con una amplia producción en narrativa, poesía y ensayo.
Aldo Ternavasio, referente en videoarte e investigación audiovisual.
Verónica Barbero, narradora destacada en el ámbito literario contemporáneo.
Pablo Dumit, reconocido poeta y letrista vinculado a grandes figuras de la música argentina como Mercedes Sosa.
Fecha, horario y lugar
Evento: Café Literario y Cultural del Virla
Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
Hora: 19:00
Lugar: Centro Cultural Eugenio F. Virla (25 de Mayo 265, Tucumán)
Entrada: libre y gratuita