¿Cuál es el marco para que efectivamente los dólares del colchón se exterioricen?

“La ausencia de incentivos económicos directos -sumada a la persistencia de cierta desconfianza respecto de eventuales cambios de criterio o controles futuros- puede estar operando como un factor que demora la decisión de formalizar”, considera. Sin perjuicio de lo anterior, resulta razonable prever que, a medida que se acerquen los vencimientos de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025 -previstos para principios de junio-, comience a evidenciarse un mayor nivel de adhesión al régimen simplificado. “La formalización de esa adhesión constituye un punto de inflexión, ya que a partir de ese momento el contribuyente queda plenamente encuadrado dentro de un esquema que le otorga mayor previsibilidad fiscal, lo que podría actuar como disparador para la posterior canalización de fondos hacia el sistema”. En definitiva, si el régimen logra consolidarse en su aplicación práctica y mantener coherencia entre sus distintos componentes -tributarios, financieros y regulatorios-, es esperable que se inicie un proceso gradual de incorporación de activos al circuito formal. Si bien ese proceso difícilmente sea inmediato o masivo, podría generar en el mediano plazo un flujo incremental de depósitos e inversiones que contribuya a dinamizar la economía formal, finaliza.