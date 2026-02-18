Baja adhesión al Régimen de Inocencia Fiscal: los dólares no salen fácilmente del colchón

El Gobierno nacional reglamentó recientemente el Régimen de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales de su estrategia económica para “remonetizar” el país. Este plan busca incentivar a los ahorristas a volcar sus divisas al circuito formal, impulsando la actividad económica de cara a los próximos meses. Sin embargo, a pesar de las expectativas depositadas en la iniciativa, los primeros datos oficiales revelan que el programa todavía se mueve a una velocidad menor a la esperada por el oficialismo.