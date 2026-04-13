Teherán amenaza con atacar los buques militares que se acerquen a Ormuz

El ejército iraní supervisa y monitorea “todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles”, dijo en declaraciones en la televisión estatal. La agencia Fars de Irán reportó ayer que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.