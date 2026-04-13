Teherán amenaza con atacar los buques militares que se acerquen a Ormuz

WASHINGTON, Estados Unidos.- Donald Trump ordenó el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Medio Oriente. El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua.
El mandatario dijo que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en su red Truth Social.
Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con “efecto inmediato” un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán. “Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados”, agregó, sin dar más detalles.
Desde el inicio de la guerra -que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano- Teherán mantiene control del paso por este estrecho, por donde transitaba un quinto de las exportaciones globales de petróleo.
Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraní y jefe de la delegación en Pakistán, dijo en su regreso a Teherán que el país “no se inclina ante ninguna amenaza de Washington”.
Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes de que quiere cobrar peajes en esta ruta. En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen “el control total” del estrecho.
“Ridículas y risibles”
El jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani, calificó de “ridícula” la amenaza.
El ejército iraní supervisa y monitorea “todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles”, dijo en declaraciones en la televisión estatal. La agencia Fars de Irán reportó ayer que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.
Miles de muertos
Irán informó que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra. La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos: 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.
Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, el cual respondió con bombardeos a países del Golfo, a objetivos estadounidenses y contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Medio Oriente a un conflicto que sacude la economía global.
Diatriba apocalíptica
Trump retomó su estrategia de las amenazas apocalípticas y afirmó que “podría acabar con Irán en un solo día” en una entrevista con Fox News. El mandatario advirtió que puede “acabar con todo su sistema energético” y alertó a China de que si le brinda ayuda militar a Irán le impondrá aranceles del 50%.
Irán y Estados Unidos llegaron a las conversaciones en Pakistán con posturas iniciales muy distantes. Este diálogo fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979.
Irán insiste en su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles, pero los países occidentales lo acusan de querer dotarse de armas nucleares.
“Siempre he dicho, desde el principio, y hace muchos años, que IRÁN NUNCA TENDRÁ UNA ARMA NUCLEAR”, dijo Trump junto con el anuncio del bloqueo naval del estrecho de Ormuz.
El jefe del parlamento iraní dijo que había “planteado iniciativas constructivas” pero que la delegación de Estados Unidos no se ganó la confianza de Irán.
El parlamentario iraní Mahmoud Nabavian, también presente en las negociaciones, publicó en X que las excesivas demandas de Estados Unidos incluyen “una participación conjunta con Irán en los beneficios del estrecho de Ormuz” así como eliminar el uranio enriquecido al 60% del país.
La experta Nicole Grajewski dijo que el bloqueo de Estados Unidos del estrecho “no es una señal coercitiva menor”, sino que podría ser considerada como una reanudación de la guerra.