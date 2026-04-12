Massot afirmó que sostener a funcionarios cuestionados revela un Gobierno “amoral” y expone a Milei

En materia económica, el legislador cuestionó la estrategia oficial y advirtió sobre el impacto social del ajuste. “El costo que ha pagado la sociedad por una ansiada baja de la inflación es altísimo en términos de actividad y empleo”, señaló. También criticó la ausencia de una política industrial y el exceso de confianza en el mercado: “Es un gobierno que cree en la teoría del derrame y en la mano invisible, como si todo fuera a resolverse solo; y en el medio está la gente quedándose sin empleo y sin llegar a fin de mes”.