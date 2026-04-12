De no creer: Scaloni suma más dolores de cabeza de cara al inicio del Mundial 2026

Con una base consolidada y la experiencia de un ciclo exitoso, el seleccionado argentino cuenta con herramientas para afrontar este desafío. Sin embargo, la salud de sus figuras será tan decisiva como su talento. De cara a la defensa del título, cada estudio médico se vive como una final anticipada y cada recuperación, como un triunfo silencioso. Porque, en la cuenta regresiva hacia el Mundial, el mayor rival de la Selección puede ser la fragilidad física de sus protagonistas.