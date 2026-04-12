De no creer: Scaloni suma más dolores de cabeza de cara al inicio del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni suma preocupación en Argentina por las lesiones de Martínez y Romero en Europa este domingo, complicando el armado de la lista final a dos meses del Mundial 2026.
- A la baja de Panichelli y las dudas sobre Lautaro Martínez, se sumaron molestias del Dibu y Romero este domingo, agravadas por la alta exigencia física del calendario en Europa.
- La gestión de cargas será vital para defender el título. Pese a ciertos regresos, la fragilidad física de los pilares del equipo surge como la principal amenaza para el éxito.
El calendario avanza sin pausa y el Mundial 2026 se acerca a paso firme. Sin embargo, el domingo encendió señales de alerta en Lionel Scaloni y la selección argentina.
Las lesiones de Emiliano Martínez y Cristian Romero se sumaron a una lista de jugadores que atraviesan distintos problemas físicos, generando preocupación a poco más de dos meses del debut en la máxima cita del fútbol.
La primera alarma llegó desde Inglaterra. Durante el calentamiento previo al encuentro entre Aston Villa y Nottingham Forest, “Dibu” debió retirarse debido a una molestia en la pierna derecha. Aunque los primeros reportes indican que se trataría de un tirón leve en el gemelo, el episodio encendió las alarmas. El arquero campeón del mundo es una pieza irremplazable en el esquema de Scaloni por su rendimiento, pero también por su liderazgo y personalidad en los momentos decisivos.
Para colmo de males, la preocupación se intensificó horas después con la situación de Romero. El defensor sufrió un fuerte choque en su rodilla derecha y abandonó el campo visiblemente afectado. A la espera de estudios médicos más precisos, la incertidumbre gira en torno a la gravedad de la lesión. Su eventual ausencia representaría un golpe sensible para la defensa argentina, en donde se ha consolidado como un pilar desde la consagración en Qatar 2022.
A estas situaciones se suma la irregularidad física de Lautaro Martínez. El delantero de Inter arrastra problemas musculares en el sóleo izquierdo que le han impedido sostener continuidad. Si bien continúa siendo una referencia ofensiva de jerarquía, su estado genera inquietud en el cuerpo técnico, consciente de que la exigencia de un Mundial demanda plenitud física y ritmo competitivo.
El panorama se vuelve más complejo con la baja confirmada de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados y quedó descartado para la máxima cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su ausencia reduce las variantes ofensivas y, además, priva al seleccionado de una alternativa en pleno crecimiento.
No todas son malas noticias para Scaloni
No obstante, también hay señales alentadoras. Jugadores como Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Giovani Lo Celso ya regresaron a la actividad, mientras que Lisandro Martínez se encuentra en la recta final de su recuperación. Esto ofrece cierto alivio en un contexto que exige atención permanente.
Más allá de los nombres propios, el escenario invita a una lectura más profunda. La acumulación de partidos, la exigencia del calendario europeo y la intensidad de las competencias continentales pasan factura en la antesala del Mundial. En ese contexto, la gestión de cargas y la profundidad del plantel se vuelven factores determinantes para sostener la competitividad.
Con una base consolidada y la experiencia de un ciclo exitoso, el seleccionado argentino cuenta con herramientas para afrontar este desafío. Sin embargo, la salud de sus figuras será tan decisiva como su talento. De cara a la defensa del título, cada estudio médico se vive como una final anticipada y cada recuperación, como un triunfo silencioso. Porque, en la cuenta regresiva hacia el Mundial, el mayor rival de la Selección puede ser la fragilidad física de sus protagonistas.