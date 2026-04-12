Secciones
DeportesFútbol

De no creer: Scaloni suma más dolores de cabeza de cara al inicio del Mundial 2026

El entrenador sigue de cerca a sus jugadores antes de definir la lista definitiva a finales de mayo.

SUFRE. Las lesiones de las principales figuras de la Selección mantienen en vilo a Scaloni. SUFRE. Las lesiones de las principales figuras de la Selección mantienen en vilo a Scaloni.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni suma preocupación en Argentina por las lesiones de Martínez y Romero en Europa este domingo, complicando el armado de la lista final a dos meses del Mundial 2026.
  • A la baja de Panichelli y las dudas sobre Lautaro Martínez, se sumaron molestias del Dibu y Romero este domingo, agravadas por la alta exigencia física del calendario en Europa.
  • La gestión de cargas será vital para defender el título. Pese a ciertos regresos, la fragilidad física de los pilares del equipo surge como la principal amenaza para el éxito.
Resumen generado con IA

El calendario avanza sin pausa y el Mundial 2026 se acerca a paso firme. Sin embargo, el domingo encendió señales de alerta en Lionel Scaloni y la selección argentina.

Las lesiones de Emiliano Martínez y Cristian Romero se sumaron a una lista de jugadores que atraviesan distintos problemas físicos, generando preocupación a poco más de dos meses del debut en la máxima cita del fútbol.

La primera alarma llegó desde Inglaterra. Durante el calentamiento previo al encuentro entre Aston Villa y Nottingham Forest, “Dibu” debió retirarse debido a una molestia en la pierna derecha. Aunque los primeros reportes indican que se trataría de un tirón leve en el gemelo, el episodio encendió las alarmas. El arquero campeón del mundo es una pieza irremplazable en el esquema de Scaloni por su rendimiento, pero también por su liderazgo y personalidad en los momentos decisivos.

Para colmo de males, la preocupación se intensificó horas después con la situación de Romero. El defensor sufrió un fuerte choque en su rodilla derecha y abandonó el campo visiblemente afectado. A la espera de estudios médicos más precisos, la incertidumbre gira en torno a la gravedad de la lesión. Su eventual ausencia representaría un golpe sensible para la defensa argentina, en donde se ha consolidado como un pilar desde la consagración en Qatar 2022.

A estas situaciones se suma la irregularidad física de Lautaro Martínez. El delantero de Inter arrastra problemas musculares en el sóleo izquierdo que le han impedido sostener continuidad. Si bien continúa siendo una referencia ofensiva de jerarquía, su estado genera inquietud en el cuerpo técnico, consciente de que la exigencia de un Mundial demanda plenitud física y ritmo competitivo.

El panorama se vuelve más complejo con la baja confirmada de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados y quedó descartado para la máxima cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su ausencia reduce las variantes ofensivas y, además, priva al seleccionado de una alternativa en pleno crecimiento.

No todas son malas noticias para Scaloni

No obstante, también hay señales alentadoras. Jugadores como Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Giovani Lo Celso ya regresaron a la actividad, mientras que Lisandro Martínez se encuentra en la recta final de su recuperación. Esto ofrece cierto alivio en un contexto que exige atención permanente.

Más allá de los nombres propios, el escenario invita a una lectura más profunda. La acumulación de partidos, la exigencia del calendario europeo y la intensidad de las competencias continentales pasan factura en la antesala del Mundial. En ese contexto, la gestión de cargas y la profundidad del plantel se vuelven factores determinantes para sostener la competitividad.

Con una base consolidada y la experiencia de un ciclo exitoso, el seleccionado argentino cuenta con herramientas para afrontar este desafío. Sin embargo, la salud de sus figuras será tan decisiva como su talento. De cara a la defensa del título, cada estudio médico se vive como una final anticipada y cada recuperación, como un triunfo silencioso. Porque, en la cuenta regresiva hacia el Mundial, el mayor rival de la Selección puede ser la fragilidad física de sus protagonistas.

Temas ItaliaSelección Argentina de fútbolInglaterraFC Internazionale MilanoRepública ArgentinaAston VillaGiovanni Lo CelsoLautaro Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi
1

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito
2

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

Por qué la ruta 315 no da más
3

Por qué la ruta 315 no da más

A Milei no le alcanza sólo con la macro
4

A Milei no le alcanza sólo con la macro

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?
5

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema
6

Houston, tenemos un problema

Más Noticias
¿Por qué el partido entre Atlético Tucumán y Tigre estuvo parado por varios minutos?

¿Por qué el partido entre Atlético Tucumán y Tigre estuvo parado por varios minutos?

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema

Houston, tenemos un problema

A Milei no le alcanza sólo con la macro

A Milei no le alcanza sólo con la macro

Comentarios