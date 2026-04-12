El Anual se prende fuego: Natación y Tucumán Rugby lideran y la tabla se aprieta

La fecha dejó duelos intensos. La victoria de Cardenales por 27-24 sobre Lince fue una muestra de carácter en un partido muy cerrado. Natación y Gimnasia, en tanto, no dejó dudas y goleó 43-13 a Jockey Club, consolidando su presente. Huirapuca dio uno de los golpes de la jornada al imponerse 39-34 ante Universitario, mientras que Tucumán Rugby se quedó con un triunfo ajustado frente a Lawn Tennis por 24-23.