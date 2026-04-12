El Anual se prende fuego: Natación y Tucumán Rugby lideran y la tabla se aprieta

Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby lideran el Torneo Anual de Rugby tras la cuarta fecha, consolidándose como punteros en una tabla de posiciones que se ajusta cada vez más.
- Los líderes suman 14 puntos tras victorias ante Jockey y Lawn Tennis. Huirapuca venció a Universitario en un duelo clave, mientras Cardenales superó a Lince en una jornada intensa.
- La quinta fecha será decisiva con el cruce Huirapuca-Natación el 18 de abril. Con Tucumán Rugby libre, el torneo entra en una fase crítica para definir los puestos de playoffs.
El Torneo Anual empieza a entrar en calor. La cuarta fecha dejó resultados ajustados, sorpresas y una tabla que comienza a marcar tendencias en la pelea por los primeros puestos.
Arriba, todo está más que parejo. Natación y Gimnasia y Tucumán Rugby comparten la cima con 14 puntos, mostrando regularidad en un arranque que los posiciona como serios candidatos. Apenas por detrás aparece Universitario con 10 unidades, mientras que Huirapuca (ocho) y Tucumán Lawn Tennis (siete) siguen de cerca.
La fecha dejó duelos intensos. La victoria de Cardenales por 27-24 sobre Lince fue una muestra de carácter en un partido muy cerrado. Natación y Gimnasia, en tanto, no dejó dudas y goleó 43-13 a Jockey Club, consolidando su presente. Huirapuca dio uno de los golpes de la jornada al imponerse 39-34 ante Universitario, mientras que Tucumán Rugby se quedó con un triunfo ajustado frente a Lawn Tennis por 24-23.
Más abajo en la tabla, Los Tarcos suma cinco puntos, seguido por Cardenales (cuatro) y Lince (tres), mientras que Jockey Club todavía no logró sumar.
Pero el torneo no da respiro. La quinta fecha, que se jugará el 18 de abril, ya plantea cruces que pueden empezar a definir el rumbo. Lawn Tennis recibirá a Universitario en un duelo clave para ambos, mientras que Huirapuca se medirá ante Natación y Gimnasia en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Además, Jockey Club buscará recuperarse frente a Lince, y Cardenales tendrá un desafío exigente ante Los Tarcos. En esta fecha quedará libre Tucumán Rugby, uno de los líderes, lo que abre una ventana para que sus perseguidores recorten distancia.
El Anual ya dejó de ser un torneo de tanteo. Con la tabla apretada y los equipos encontrando su mejor versión, cada partido empieza a pesar. Y en Tucumán, el rugby ya se juega como lo que es: una carrera larga, pero cada vez más intensa.