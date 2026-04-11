Partidazo en el Anual: Huirapuca venció a "Uni" y se prende en la pelea de arriba

El encuentro ya llevaba 22 minutos y el marcador apenas repartía tres puntos por lado. Pero ahí el partido empezó a quebrarse. Y llegó a través de un arma de doble filo para los concepcionenses esta tarde: el line. Fue una jugada ensayada y ejecutada a la perfección, que pasó por Juan Molinuevo, el prometedor apertura Ignacio Agüero y luego por el wing Paolo Conti, quien apoyaba el primer try de su cuenta personal, que iba a llegar a las tres anotaciones.