Partidazo en el Anual: Huirapuca venció a "Uni" y se prende en la pelea de arriba

Resumen para apurados
- Huirapuca venció 39-34 a Universitario este sábado en Ojo de Agua por el torneo Anual tucumano, quitándole el invicto a la 'Serpiente' y sumándose a la pelea por el título regional.
- Tras una victoria ante Lawn Tennis y una caída previa, el equipo de Concepción usó el line-maul y la efectividad de Paolo Conti para superar un duelo reñido y de constantes cambios.
- Con este triunfo clave ante un rival directo, Huirapuca se consolida como animador del certamen y se prepara para recibir al líder, Natación y Gimnasia, en la próxima jornada.
En el rugby no siempre gana el más audaz, pero muchas veces sí recibe su recompensa. Y qué premio tuvo Huirapuca en la tarde nublada del sábado en Ojo de Agua. A fuerza de valentía, fuerza y empuje, el conjunto concepcionense venció 39-34 a Universitario y ya se posiciona como una de las grandes sensaciones del Anual tucumano.
La previa ya anticipaba que el duelo sería de alto voltaje. “Uni” llegaba al encuentro invicto, producto de dos grandes victorias frente a Los Tarcos y Jockey Club. Por su parte, el conjunto dirigido por Federico González venía de dos paradas bravas: una sobresaliente victoria sobre Lawn Tennis en la fecha 2 y una derrota contra Tucumán Rugby en la jornada siguiente.
Y el duelo cumplió con todo lo que prometía: constantes cambios en el marcador, grandes tries de ambos lados y un final que no tuvo resolución hasta la última jugada del partido. Lo pudo haber ganado cualquiera, es cierto. Pero terminó imponiéndose quien más lo había salido a buscar.
Inicio prometedor
Huirapuca fue, desde un inicio, el equipo que mayor fortaleza parecía mostrar. Aunque comenzó con muchas infracciones y desprolijidades, los “Gauchos” controlaban territorialmente el partido, que parecía no terminar de destrabarse durante los primeros minutos.
El encuentro ya llevaba 22 minutos y el marcador apenas repartía tres puntos por lado. Pero ahí el partido empezó a quebrarse. Y llegó a través de un arma de doble filo para los concepcionenses esta tarde: el line. Fue una jugada ensayada y ejecutada a la perfección, que pasó por Juan Molinuevo, el prometedor apertura Ignacio Agüero y luego por el wing Paolo Conti, quien apoyaba el primer try de su cuenta personal, que iba a llegar a las tres anotaciones.
Así, a pesar de la irregularidad en el line, a través de esa vía llegaba el primer try de Huirapuca en el partido, que comenzaba a trasladar lo positivo que estaba haciendo en el scrum al resto de las formaciones fijas.
Fuerzas repartidas
El equipo de González se mostraba superior, pero “Uni” no se rendía. Y sacó a relucir una de sus mejores virtudes: la efectividad.
En la segunda oportunidad que tuvo en el campo rival, Patricio Hernández aprovechó un error en la salida del primera línea Enzo Gutiérrez. Con un rastrón preciso, corrió y llegó antes que todos para apoyar. El partido quedaba 10-10.
Pero enseguida llegó una jugada que reflejó el espíritu de Huirapuca. El medioscrum Juan Herrera recuperó en campo propio, recorrió toda la cancha y generó un penal cerca del in-goal rival. En lugar de patear a los palos -lo lógico en un partido que estaba tan igualado y desde una posición que parecía favorable-, fue a buscar el line, resignando los tres puntos.
La audacia tuvo recompensa: Huirapuca hizo su segundo try a través del line -esta vez con el maul como recurso- e Isaac Córdoba ponía por delante al equipo visitante.
Las figuras
Promediando el primer tiempo, el partido continuaba rompiéndose casi por completo, a pesar de la sequía inicial. El intrépido primera línea Gutiérrez inventó una jugada cual apertura -escondiendo con creatividad un pase para engañar a su rival- y generó los espacios para que Conti apoye su segundo try del partido. Jugada con participación de las dos figuras del encuentro.
Pero “Uni” iba a responder antes de que suene la chicharra. Dos tries en tres minutos vencieron la defensa concepcionense, que con las patadas certeras de Martín Arregui, ponían 24-22 arriba a la “Serpiente”.
Misma tónica
El segundo tiempo iba a tener una lógica similar. Pocos puntos en los primeros minutos y apertura del marcador promediando el complemento.
Tal vez el hecho desencadenante de la victoria de Huirapuca fue la amonestación de Arregui. Desde ese momento, con uno más, Huirapuca supo trasladar sus buenas intenciones en puntos para dar vuelta el marcador y convertir esas sensaciones positivas en superioridad empírica.
Mientras Conti apoyaba el tercer try en su cuenta personal, el equipo de Concepción seguía aprovechándose del line-maul para estirar su ventaja 39-27.
Pero a “Uni” le iba a quedar una bala más. Faltando apenas un minuto, Emiliano Torres renovó las esperanzas del local que fue a buscar la victoria hasta la última jugada del partido. Estando a cinco puntos, necesitaban un try convertido para sellar el triunfo. Estuvieron a punto de hacerlo, pero Huirapuca supo defender con valentía.
Así, el equipo concepcionense conseguía valiosos puntos, con dos victorias en tres partidos frente a rivales de extrema jerarquía. En la próxima fecha, los “Gauchos” recibirán a Natación y Gimnasia, líder hasta el momento del Anual tucumano.