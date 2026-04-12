Secciones
DeportesRugby

Tarucas confirmó su XV para visitar a Capibaras en Rosario por el Súper Rugby Américas

La franquicia del NOA definió la formación titular para el duelo de este lunes en el Hipódromo de Rosario. Con una base consolidada y variantes en el pack, buscará un triunfo clave en la pelea por la clasificación.

UNA FIJA DENTRO DEL PACK. Marquieguez fue titular en todos los partidos de Tarucas. UNA FIJA DENTRO DEL PACK. Marquieguez fue titular en todos los partidos de Tarucas. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El equipo de rugby Tarucas confirmó su XV para enfrentar a Capibaras este lunes a las 21 en Rosario por el Súper Rugby Américas, buscando un triunfo clave para la clasificación.
  • Con una formación que mezcla experiencia y ajustes en el pack, el equipo del NOA llega tras consolidar su base y con Matías Orlando como referente en los centros para el duelo.
  • Este encuentro se perfila como un duelo bisagra que definirá el futuro de la franquicia en la zona alta de la tabla, marcando el rumbo hacia la fase final del certamen regional.
Resumen generado con IA

Tarucas ya tiene todo listo para un compromiso determinante. El equipo dirigido por Álvaro Galindo confirmó su XV inicial para enfrentar a Capibaras este lunes desde las 21 en el Hipódromo de Rosario, en el marco de una nueva fecha del Súper Rugby Américas.

Con una estructura que combina continuidad y ajustes puntuales, el conjunto del NOA apostará a sostener su identidad de juego en un partido que puede marcar el rumbo en la tabla.

En los forwards, el pack presentará a Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno en la primera línea, mientras que la segunda estará compuesta por Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo. La tercera línea, clave en el equilibrio del equipo, tendrá a Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco.

Por su parte, en la conducción, la pareja de medios estará integrada por Estanislao Pregot como medio scrum e Ignacio Cerrutti como apertura, encargados de ordenar el juego y marcar los tiempos del equipo.

En los centros, Tarucas contará con Pedro Coll y Matías Orlando, una dupla que combina experiencia y dinámica, mientras que en el fondo aparecerán Tomás Vanni y Mateo Pasquini por las puntas, con Tomás Elizalde como fullback.

Más allá de los nombres, el equipo llega con la necesidad de sumar. El duelo ante Capibaras aparece como una prueba exigente ante un rival directo, en un escenario que siempre plantea dificultades. En ese contexto, la franquicia buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar las oportunidades para mantenerse en la zona alta.

Entre los suplentes, Galindo también definió un banco con opciones para sostener la intensidad en el tramo final. Se destacan José Calderoni, Benjamín Farías, Rodrigo Navarro y Joaquín Aguilar, junto a Miguel Mukdise, Matías Sauze, Máximo Ledesma y Stefano Ferro.

Con el equipo confirmado y la ilusión intacta, Tarucas afronta un partido que puede ser bisagra en su temporada. Rosario será el escenario de una nueva prueba para un equipo que quiere seguir dando pelea.

Temas Alvaro GalindoMatías OrlandoNOASuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tarucas bajó a los clubes y fortaleció el vínculo con el rugby formativo

Tarucas bajó a los clubes y fortaleció el vínculo con el rugby formativo

Contepomi respaldó a Galindo y abrió la puerta de Los Pumas para Tarucas

Contepomi respaldó a Galindo y abrió la puerta de Los Pumas para Tarucas

Lo más popular
El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito
1

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

Por qué la ruta 315 no da más
2

Por qué la ruta 315 no da más

A Milei no le alcanza sólo con la macro
3

A Milei no le alcanza sólo con la macro

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi
4

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?
5

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema
6

Houston, tenemos un problema

Más Noticias
El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Sexualmente hablando: ¡Qué vergüenza tener novio!

Sexualmente hablando: ¡Qué vergüenza tener novio!

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema

Houston, tenemos un problema

A Milei no le alcanza sólo con la macro

A Milei no le alcanza sólo con la macro

Comentarios