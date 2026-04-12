Tarucas confirmó su XV para visitar a Capibaras en Rosario por el Súper Rugby Américas
La franquicia del NOA definió la formación titular para el duelo de este lunes en el Hipódromo de Rosario. Con una base consolidada y variantes en el pack, buscará un triunfo clave en la pelea por la clasificación.
Resumen para apurados
- El equipo de rugby Tarucas confirmó su XV para enfrentar a Capibaras este lunes a las 21 en Rosario por el Súper Rugby Américas, buscando un triunfo clave para la clasificación.
- Con una formación que mezcla experiencia y ajustes en el pack, el equipo del NOA llega tras consolidar su base y con Matías Orlando como referente en los centros para el duelo.
- Este encuentro se perfila como un duelo bisagra que definirá el futuro de la franquicia en la zona alta de la tabla, marcando el rumbo hacia la fase final del certamen regional.
Tarucas ya tiene todo listo para un compromiso determinante. El equipo dirigido por Álvaro Galindo confirmó su XV inicial para enfrentar a Capibaras este lunes desde las 21 en el Hipódromo de Rosario, en el marco de una nueva fecha del Súper Rugby Américas.
Con una estructura que combina continuidad y ajustes puntuales, el conjunto del NOA apostará a sostener su identidad de juego en un partido que puede marcar el rumbo en la tabla.
En los forwards, el pack presentará a Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Francisco Moreno en la primera línea, mientras que la segunda estará compuesta por Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo. La tercera línea, clave en el equilibrio del equipo, tendrá a Facundo Cardozo, Tomás Dande y Thiago Sbrocco.
Por su parte, en la conducción, la pareja de medios estará integrada por Estanislao Pregot como medio scrum e Ignacio Cerrutti como apertura, encargados de ordenar el juego y marcar los tiempos del equipo.
En los centros, Tarucas contará con Pedro Coll y Matías Orlando, una dupla que combina experiencia y dinámica, mientras que en el fondo aparecerán Tomás Vanni y Mateo Pasquini por las puntas, con Tomás Elizalde como fullback.
Más allá de los nombres, el equipo llega con la necesidad de sumar. El duelo ante Capibaras aparece como una prueba exigente ante un rival directo, en un escenario que siempre plantea dificultades. En ese contexto, la franquicia buscará imponer su ritmo desde el inicio y aprovechar las oportunidades para mantenerse en la zona alta.
Entre los suplentes, Galindo también definió un banco con opciones para sostener la intensidad en el tramo final. Se destacan José Calderoni, Benjamín Farías, Rodrigo Navarro y Joaquín Aguilar, junto a Miguel Mukdise, Matías Sauze, Máximo Ledesma y Stefano Ferro.
Con el equipo confirmado y la ilusión intacta, Tarucas afronta un partido que puede ser bisagra en su temporada. Rosario será el escenario de una nueva prueba para un equipo que quiere seguir dando pelea.